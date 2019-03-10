Yanlış otobüse binen 3 yaşındaki çocuk polisi alarma geçirdi

Antalya’da babaannesiyle durakta beklerken yanlış otobüse binerek kaybolan 3 yaşındaki çocuk, Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi ekipleri tarafından otobüs içinde bulunarak aileye teslim edildi.

Kepez ilçesi Sütçüler Mahallesi’nde yaşayan Edibe Çöker, 3 yaşındaki torunu Miraç Çöker’i eğlenmesi için şehiriçi yolcu otobüsüyle Masal Park’a götürdü. Burada torunu ile bir süre vakit geçiren Edibe Çöker, daha sonra eve gitmek üzere durakta otobüs beklemeye başladı. Duraktaki çocuklarla oynayan Miraç, babaannesine görünmeden biranda VL13 levhalı otobüse bindi. Torununun yanında olmadığını fark eden babaanne, etrafı arasa da bir sonuç alamayınca 112 Acil Çağrı Merkezi’ne kayıp ihbarında bulundu. Durağa gelen polis ekipleri, aldığı bilgiler doğrultusunda çocuğun bir başka otobüse binip gitme ihtimaline karşı Büyükşehir Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Dairesi Başkanlığı ile iletişime geçti. Duraktan geçen otobüslerin güvenlik kameralarını incelemeye alan ulaşım ekipleri, küçük çocuğun VL13 levhalı Hasan Yorgancı’nın kullandığı 07 AU0087 plakalı otobüste olduğunu belirledi. Yolcuların otobüsün içinde ağlayın bir çocuk olduğu bilgisi üzerine şoför, Ulaşım Dairesiyle irtibata geçerek çocuğun otobüste olduğunu söyledi. Şoförün ismini söyleyemeyen erkek çocuğun üzerindeki giysilerinden tarif etmesi ile çocuğun kayıp çocuk olduğu kesinleşti. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, küçük Miraç’ı Lara tarafında Hasan Yorgancı’dan teslim alarak, polis merkezinde bekleyen ailesine teslim etti.