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Yanlış otomobili kurşunlamışlar

YAŞAM HABERLERİ  | 12.09.2019 15:33 | Son Güncelleme

KOCAELİ’nin Körfez ilçesinde, spor salonuna giden İ.K.’nın otomobiline, önceki gece park halindeyken pompalı tüfekle 7 el ateş edildi.

Yanlış otomobili kurşunlamışlar

Nabi YAZICI/KÖRFEZ(Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ’nin Körfez ilçesinde, spor salonuna giden İ.K.’nın otomobiline, önceki gece park halindeyken pompalı tüfekle 7 el ateş edildi. Yanlış otomobili kurşunladığını anlayan kişiler daha sonra aralarında husumet bulunan O.Ç.’nin aracını tespit ederek 7-8 el ateş etti. Olayla ilgisi olduğu belirlenen 6 kişi gözaltına alındı.
Mimar Sinan Mahallesi'nde önceki gün gece saatlerinde otomobilini sokağa park eden İ.K. spor yapmak için üye olduğu salona girdi. Bir süre sonra park halindeki otomobile pompalı tüfekle 7 el ateş edildi, aracın camları ve kaportası hasar gördü. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, F.Ç., C.Ç., N.Ç., Y.Z., R.B. ve M.G.’yi gözaltına aldı. 6 kişinin aralarında husumet bulunan araç kiralama firması bulunan O.Ç.’nin peşine düştükleri, İ.K.’nın kullandığı otomobili yanlışlıkla kurşunladıkları, daha sonra Esentepe Mahallesi’nde O.Ç.’nin aracına aynı şekilde pompalı tüfekle 7-8 el ateş ederek hasar verdikleri belirlendi. 6 kişi emniyetteki işlemlerin ardından bugün öğle saatlerinde adliyeye sevk edildi.
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Yanlış otomobili kurşunlamışlarYanlış otomobili kurşunlamışlarYanlış otomobili kurşunlamışlarYanlış otomobili kurşunlamışlar

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