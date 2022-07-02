Yanlış oturma başınıza iş açmasın! Kıl dönmesi belirtileri nelerdir?

Kıl dönmesi belirtilerinin ortaya çıkması genellikle zaman aldığından tanı konulduğunda çoğu zaman ilerlemiş süreçteki kıl dönmesi ile karşılaşılır. Tanıdaki en önemli belirti kuyruk sokumundaki toplu iğne başı büyüklüğündeki deliklerdir. Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Çetin Altunal konu hakkında bilgiler verdi.

KIL DÖNMESİ BELİRTİLERİ NELERDİR?

Toplu iğne başı şeklinde delik veya delikler

Ağrı

Şişlik

Akıntı

Kaşıntı

KADINLARDA KIL DÖNMESİ BELİRTİLERİ NELERDİR?

Kadınlarda da erkekler ile aynı belirtiler ortaya çıkacaktır. Kıl Dönmesi erken dönemde hiç bulgu vermeyebilir, bu dönemde ancak kuyruk sokumunda iğne deliği gibi delikler görülerek tanı konulabilir. Daha sonraki dönemlerde kuyruk sokumunda kaşıntı, akıntı, sertlik, ağrı ve şişlik gibi bulgular verebilir.

KIL DÖNMESİ NASIL OLUR?

Kıl dönmesinin ana mekanizması; enseden ya da sırttan dökülen kılların kuyruk sokumunda giderek, oradaki deriyi delip içeri girmesiyle oluşur. Kaykılarak oturmak bu ihtimali arttırır.

Kıl Dönmesi erken dönemde hiç bulgu vermeyebilir, bu dönemde ancak kuyruk sokumunda iğne deliği gibi delikler görülerek tanı konulabilir. Daha sonraki dönemlerde kuyruk sokumunda kaşıntı, akıntı, sertlik, ağrı ve şişlik gibi bulgular verebilir.

KIL DÖNMESİ KİMLERDE GÖRÜLÜR?

Kıl dönmesi erkeklerde daha sık olmakla birlikte kadınlarda da görülebilir. Görülme sıklığını arttıran risk faktörleri; aşırı terleme, saçlarda aşırı dökülme, kaykılarak oturma, motosiklet kullanma gibi durumlardır.

KIL DÖNMESİ RİSK FAKTÖRLERİ NELERDİR?

Aşırı terleme, saçlarda aşırı dökülme, kaykılarak oturma, motosiklet kullanma önemli risk faktörlerindendir.

KIL DÖNMESİ NERELERDE OLUR?

Kıl dönmesinin en sık görüldüğü yer kuyruk sokumu olmakla birlikte, koltuk altı ve parmak arası da sık görülebildiği diğer bölgelerdir.

KIL DÖNMESİ TEDAVİDEN SONRA TEKRARLAR MI?

Kıl Dönmesi tedavi yöntemine, cerrahın tecrübesine, hayat tarzınıza, kıllanma ve terleme durumunuza göre %5-30 arasında tekrarlayabilir.



