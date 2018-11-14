HABER

Yanlış saç ekimi kalıcı sorunlara neden oluyor

SAĞLIK HABERLERİ  | 14.11.2018 11:16 | Son Güncelleme

Türkiye'nin ilk yüz naklini gerçekleştiren Prof. Dr. Ömer Özkan: - "Saç ekimi maalesef ülkemizde tamamen merdiven altına inmiş durumda. Doktor olmayan insanlar tarafından yapılıyor. Bunun bir şekilde önlenmesi gerekiyor. En acil konulardan biri" - "Saçının derisini tamamen kaybeden insanlar, ameliyatta büyük problemler yaşayanlar var. Deri yaması koymak zorunda kaldıklarımız var" - "Maalesef bunlar da merdiven altı gibi olmaya başladı. Her önüne gelen obezite cerrahisi yapmaya başladı. Onların da kontrol altına alınması gerekiyor"

AYŞE YILDIZ - Türkiye'de ilk yüz naklini gerçekleştiren Prof. Dr. Ömer Özkan, saç ekiminin tamamen merdiven altına indiğini ve doktor olmayanlar tarafından yapıldığını belirterek "Saçının derisini tamamen kaybeden insanlar, ameliyatta büyük problemler yaşayanlar var." dedi.

Akdeniz Üniversitesi Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Özkan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, özellikle son yıllarda saç ekiminin çok tercih edildiğini söyledi. Saç ekimine talebin fazla olduğunu ancak bunun kontrol edilmesi gerektiğini vurgulayan Özkan, kanunen sadece plastik cerrahların saç ekebileceğini anlattı.

Saç ekiminin birçok yöntemi olduğunu ifade eden Özkan, "Saç ekimi maalesef ülkemizde tamamen merdiven altına inmiş durumda. Doktor olmayan insanlar tarafından yapılıyor. Bunun bir şekilde önlenmesi gerekiyor. En acil konulardan bir tanesi." diye konuştu.

Saç ektirenlerin gittiği merkezde mutlaka kişinin diplomasına bakmasını öneren Özkan, herkesin saç ekenin kim olduğunu sorgulaması gerektiğini dile getirdi.

- "Saç ekiminin çok fazla komplikasyonu var"

Saç ektirenlerin sorun çıkınca ağlayarak, sızlayarak plastik cerrahlara gittiğini aktaran Özkan, şöyle devam etti:

"Bir plastik cerrah, saç ekimi sırasında komplikasyon olursa bunun üstesinden gelir ama plastik cerrah veya doktor dahi olmayana yaptırılıyor. Onun denetiminde yapılmayan bir ameliyata da kimsenin fazla söyleyecek sözü olmuyor. Bu tamamen kanunsuzluğun ötesinde bir durum oluyor. Saçının derisini tamamen kaybeden insanlar, ameliyatta büyük problemler yaşayanlar var. Deri yaması koymak zorunda kaldıklarımız var. Milyonlarca yapılır ama on tanesinin başına bunlar gelir, bunlar da ağır komplikasyonlardır. Saç ekimi mutlaka bir plastik cerrahın denetiminde yapılması gereken işlemdir, kanunen bu böyledir."

İnsanlar ucuza yaptırmak istediği ve talep fazla olduğu için saç ekiminin her yerde yapıldığını anlatan Özkan, saç ekiminin keyfi bir işlem olduğuna, kişinin yaptırdığı yerin kontrolünü yapması gerektiğine değindi. Özkan, "İnsanlar başlangıçta çok memnun, ucuza yaptırmış kendilerine göre kanunsuzluk gibi görünmüyor. Rüşvet vermek gibi alan satan memnun. Sorun çıkınca karşılıklı birbirini yemeye başlıyorlar, baştan söylesenize. 'Ucuz yaptırayım' derken iyi." diye konuştu.

- "Mikro cerrahi hayatımıza girdi"

Mikro cerrahinin insanların hayatına girdiğine ve bunun değerinin artması gerektiğine de işaret eden Özkan, mikro cerrahiye yönelinmesi gerektiğini anlattı. Özkan, "Mikro cerrahi yaptıktan sonra o insanların hayat kalitesinin iyi olması gerekiyor. Çok yorucu bir işlemdir. Genç neslin, kaliteli insanların buna emek vermesi lazım. Devletin de değer vermesi gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Mikro cerrahide hayal kırıklığı yaşadığını aktaran Özkan, insanların gelecek kaygısından ve daha kolay kazanmak için kolay işlere yöneldiğini söyledi.

- "Obezite cerrahisi trend oldu"

Prof. Dr. Ömer Özkan, obezite cerrahisinin günümüzde trend olduğunu hatırlatarak "Maalesef bunlar da merdiven altı gibi olmaya başladı. Her önüne gelen obezite cerrahisi yapmaya başladı. Onların da kontrol altına alınması gerekiyor." dedi.

Obezite cerrahisinin çok geliştiğini anlatan Özkan, obezite ameliyatı olmak isteyenlerin diyetine, sporuna çok dikkat etmesi gerektiğini kaydetti.

PARTNEREşinize fantazilerinizi anlatmanın basit ama etkili yollarıEşinize fantazilerinizi anlatmanın basit ama etkili yolları
Şu anki ağrılarınızın sebebi çocukluk travmaları olabilirŞu anki ağrılarınızın sebebi çocukluk travmaları olabilir
Cinsel birliktelik gribe iyi geliyorCinsel birliktelik gribe iyi geliyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Akdeniz Üniversitesi merdiven altı ömer özkan saç ekimi

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Akciğer tomografisi için korkutan uyarı: Faciaya dönüşecek

Rakamlar korkunç! Uzmanlar uyardı: Faciaya dönüşecek

OECD açıkladı: 2,4 milyon insan ölebilir! En riskli ülke Türkiye!

2,4 milyon insan ölebilir! En riskli ülke Türkiye!

Küresel ısınma ilen gelen yeni tehlike: Zombi bakteriler

Dikkat! Yeni tehlike: Zombi bakteri ve virüsler

Beyninde uçuk çıkan kadının hayatı değişti

Beyninde çıkan uçuk bakın hayatını nasıl değiştirdi

İŞKUR kura sonuçları! Sağlık Bakanlığı personel alımı İŞKUR kura sonuçları açıklandı

Binlerce kişi bekliyordu! Açıklandı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
KOAH hastalığı nedir? Belirtileri nasıl olur?

Her 5 hastadan 1’i farkında değil!

SGK, 62 ilacı geri ödeme listesine aldı!

SGK, 62 ilacı geri ödeme listesine aldı

Diyabet hastalarına 5 kritik kış önerisi

Diyabet hastalarına 5 kritik kış önerisi

Aloe veranın faydaları nelerdir? Aloe vera nerede, nasıl kullanılır?

Aloe veranın faydaları nelerdir, neye iyi gelir?

Anevrizma ne demek? Anevrizma tedavisi nasıl olur? Anevrizma belirtileri nelerdir?

1. derece akrabanız bu hastalığı taşıyorsa dikkat!

Tarsal tünel sendromu nedir? Tarsal tünel sendromu tedavisi nasıl olur? Tarsal tünel sendromu hangi sinirden kaynaklanır? Tarsal tünel sendromu belirtileri nelerdir?

Dikkat! Ayağınızda karıncalanma ya da ağrı yaşıyorsanız...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.