Yanlış tedavi uygulamakla suçlanıyordu! Canan Karatay'dan canlı yayında olay açıklamalar: 'Pandemi bir senaryodur'

Hastalarına yanlış tedavi uygulamakla suçlanan Prof. Dr. Canan Karatay, TGRT Haber'de dikkat çeken açıklamalarda bulundu. "İnsanların sağlığı Türk halkımızın, çocuklarımızın sağlıklı, mutlu olması, genlerinin bozulmaması için hayatımı verdim. Bazı bölgelere dokunduğum için hücum alıyorum." dedi.

Tepki çeken açıklamalara imza atan Karatay, "Neden benimle uğraşıyorlar? Çünkü yumurta yiyin dedim, tereyağı dedim, doğal zeytinyağı yiyin dedim." ifadelerini kullandı.

"İLAÇ FİRMALARI SİLAH FİRMALARINDAN BETER"

Karatay, " İyi ya da kötü kolesterol yoktur. Yüksek kolesterol damarları açıyor. Ben pıhtıları önlemeye çalışıyorum. Aşılar pıhtı yapıyor. Kolesterol değil tamamen büyük bir yalan.Kolesterol ilaç şirketlerine para kazandırıyor. Tamamen endüstrinin ürünüdür. Kalp krizi geçirenlerin yüzde 6'ının kolesterolü düşük. Yüksek kolesterol damarları açıyor. İlaç firmaları silah firmalarından beterdir. Sağlık kongreleri ilaç firmaları tarafından organize ediliyor. İlaç firmalarının yönettiği bütün çalışmalar bunun kötü olduğunu gösterdi. İlaç firmalarının yaptığı çalışmalar bilimsel çalışmalar değildir." şeklinde konuştu.

Canan Karatay'ın Açıklamaları Hakkında Ne Düşünüyorsunuz? Karatay'ın görüşlerini destekliyorum. Karatay'ın görüşlerine katılmıyorum. Görüşlerini sorguluyorum ancak kesin bir fikrim yok. Bu konularda daha fazla bilgiye ihtiyacım var.

"PANDEMİ BİR SENARYODUR"

Pandemide sıtma ilaçlarının insanları öldürdüğini belirten Karatay, "Covid bir virüs enfeksiyonuydu. Kış gribidir. Hiçbir ilaç onları yok etmez. Pandemi çok büyük bir senaryoydu. Rockefeller ve Bill Gates projenin başında. Bir suya aşı demekle o aşı olmuyor. Bütün dünya kabul etti kola vurulan biontech elli beş tane yabancı madde var. Hepsinde var. Türk halkını etkilemek için satın aldılar. Bağışıklık sistemini çökettti. Zayıf olanlar daha da beter oldu. Turbo kanser dediğimiz kanserler arttı. Zona arttı. Cilt hastalıkları arttı." dedi.

"Ben ilaç kestim diye suçluyorlar ya. Böbrek yetersizliği yapan ilaçları kestim. Hastaya bakıyorum şeker hastası, şeker hastası olduğunu kimse söylememiş. Kaya tuzu verdiğim için hastanın tansiyonu düştü." diyerek hakkındaki iddiaları yanıtladı.