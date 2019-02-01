Yanlış tedavi yüzünden çene gelişimi durdu

Diyarbakır’da, 2 yaşındayken geçirdiği havale sonucu yere düşen Uğur Ayaz’ın çenesi kilitlendi. Hemen hastaneye götürülen Ayaz’ın çenesi açılırken, yanlış tedavi sonucu çene gelişimi durdu. Şu an 20 yaşında olan Ayaz, arkadaşlarıyla utanmadan gezip eğlenmek için yetkililerden yardım bekliyor.

20 yaşındaki Uğur Ayaz, 2 yaşındayken yüksek ateşli hastalık nedeniyle havale geçirdi. Bir anda bulunduğu kanepeden yere düşen Ayaz’ın çenesi kilitlendi. Ne yapacağını bilemeyen aile büyükleri, Ayaz’ı en yakın hastaneye götürdü. Burada havalesine müdahale edilen Ayaz, daha sonra çenesinin açılması için İstanbul’a sevk edildi. Burada müdahale edilen Ayaz’ın çenesi açıldı. Zaman içerisinde çocuklarının çene şeklinde bozukluk olduğunu fark eden aile, hastaneye giderek çocuklarını muayene ettirdi. Test sonuçlarında çocuklarının çene gelişiminin durduğunu öğrenen aile, neye uğradığını şaşırdı. Yanlış tedavi sonucu çocuklarının bu hale geldiğini iddia eden aile, çocuklarının 19 yaşına geldiğinde ameliyat edilebileceğini öğrendi. Uğur Ayaz, 19 yaşına bastığında tekrar hastanenin yolunu tutan aile, 7 yıl sonraya gün verilmesi sonucu hayal kırıklığı yaşadı. Uğur ve ailesi, hastalıktan kurtulmak için yetkililerden yardım bekliyor.

Hastalığı nedeniyle arkadaşlarının yanına gidemiyor

Yaşadığı zor günler ile ilgili İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine açıklamalarda bulunan Uğur Ayaz, küçükken geçirdiği havale sonucu yataktan düştüğünü ve çenesinin kilitlendiğini söyledi. Ayaz, “İstanbul’da üniversiteye gittik, yanlış tedavi yaptılar, çene cerrahı yerine plastik cerrahına yolladılar. Yanlış tedavi sonucu 4 operasyon geçirdim. Yanlış tedavi kulağıma da etki etti, kulağımdan da ameliyat olunca sağ çenem gelişmedi. Kulağımdan iltihap geliyor, çenemin gelişememesi kulakta ağrı kanamaya neden oluyor, bu nedenle hem konuşmakta hem de yemek yemede sorun yaşıyorum. Bu yüzden yetkililerden yardım bekliyorum. Tedavim için ellerinden geleni yapsınlar, sesimi duysunlar. Son ameliyatımdan dolayı dışarı çıkamıyorum, spor faaliyetleri yapamıyorum. Arkadaşlarımla iletişim zorluğu yaşıyorum, yemek yiyemiyorum. Arkadaşlarımla daha fazla zaman geçirmek istiyorum. Son tedavimden sonra 6 ay üzeri süreç var, üniversite sınavlarına az kaldı. Önümüzdeki üniversite sınavlarına da hazırlanamıyorum. Bu beni derinden etkiliyor, 2 sene olacak tedavimden dolayı üniversiteye gidemiyorum, ne sınava çalışabiliyorum ne de geleceğimi kurabiliyorum” dedi.