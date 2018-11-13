Yanlış teşhis küçük çocuğu bu hale getirdi!

Her şey Anne Daniella'nın küçük oğlunun kulağının arkasında bir kızarıklık görmesiyle başlıyor. Ebeveynler panik yaparak küçük çocuğu doktora götürüyorlar. MR dahil bir çok tetkiğin ardından bu lekenin doğum lekesi olduğu söylenerek aile eve yollanıyor.

Ancak bir sonraki yıl içerisinde doktorların doğum lekesi dediği leke mandalina büyüklüğüne ulaşıyor. Aile bu kez başkan bir hastaneye gidiyor. Burada kötü haberi öğreniyorlar.

Zira doktorlar küçük çocuğa nadir görülen bir cilt kanseri teşhisi koyuyor ve hemen kemoterapi tedavisine başlıyorlar.

KABUS YENİ BAŞLIYOR

Küçük çocuğun bedeni, kemoterapi tedavisine alerjik reaksiyon gösteriyor. Bu reaksiyon neticesinde çocuğun iç organları iflas etmeye başlıyor. Önce karaciğeri iflas eden çocuğun akciğerleri de suyla doluyor.

Doktorlar umutsuzca çocuğun sayılı saatleri kaldığını ve ailesinin her şeye karşı hazırlıklı olması gerektiğini söylüyor.

MUCİZE GERÇEKLEŞTİ

Ancak küçük Zayn, bu süreci mucizevi şekilde atlatarak hayata tutunuyor. Fakat boynundaki tümör greyfurt büyüklüğüne ulaşıyor ve çocuğun çene kemiğini çürütmeye başlıyor.

Bu konuyla ilgili alternatif bir tedavi arayan aile çözümü Hollanda'da buluyor. Sağlık sigortalarının yurtdışındaki tedavi masraflarını karşılaması için başvuru yapıyorlar.