HABER

Yanlış teşhis küçük çocuğu bu hale getirdi!

DÜNYA HABERLERİ  | 13.11.2018 12:32 | Son Güncelleme

İngiltere'de yaşanan bir yanlış teşhis vakası akıllara durgunluk verecek cinsten!Ailesi, küçük oğulları Zayn Chowdhury'nin kulağının arkasında küçük bir kızarıklık görüp, onu doktora götürdü. Doktorlar yaptıkları tetkikler sonucu, bunun bir doğum lekesi olduğunu söyleyerek eve gönderdi. Ancak gerçek bir yıl sonra ortaya çıktı. Küçük çocuk nadir bulunan bir cins cilt kanseriydi ve tedavisi artık çok zordu.

Yanlış teşhis küçük çocuğu bu hale getirdi!

Her şey Anne Daniella'nın küçük oğlunun kulağının arkasında bir kızarıklık görmesiyle başlıyor. Ebeveynler panik yaparak küçük çocuğu doktora götürüyorlar. MR dahil bir çok tetkiğin ardından bu lekenin doğum lekesi olduğu söylenerek aile eve yollanıyor.

Ancak bir sonraki yıl içerisinde doktorların doğum lekesi dediği leke mandalina büyüklüğüne ulaşıyor. Aile bu kez başkan bir hastaneye gidiyor. Burada kötü haberi öğreniyorlar.
Zira doktorlar küçük çocuğa nadir görülen bir cilt kanseri teşhisi koyuyor ve hemen kemoterapi tedavisine başlıyorlar.

0_7-Zayn-in-hospital-during-braccotherapy-1JPG

KABUS YENİ BAŞLIYOR

Küçük çocuğun bedeni, kemoterapi tedavisine alerjik reaksiyon gösteriyor. Bu reaksiyon neticesinde çocuğun iç organları iflas etmeye başlıyor. Önce karaciğeri iflas eden çocuğun akciğerleri de suyla doluyor.

Doktorlar umutsuzca çocuğun sayılı saatleri kaldığını ve ailesinin her şeye karşı hazırlıklı olması gerektiğini söylüyor.

0_5-Zayn-and-Daniella-as-lump-grew-biggerJPG

MUCİZE GERÇEKLEŞTİ

Ancak küçük Zayn, bu süreci mucizevi şekilde atlatarak hayata tutunuyor. Fakat boynundaki tümör greyfurt büyüklüğüne ulaşıyor ve çocuğun çene kemiğini çürütmeye başlıyor.
Bu konuyla ilgili alternatif bir tedavi arayan aile çözümü Hollanda'da buluyor. Sağlık sigortalarının yurtdışındaki tedavi masraflarını karşılaması için başvuru yapıyorlar.

0_1-Zayn-ChowdhuryJPG

TEDAVİYE YEDİ GÜN KALA...

Ancak İngiltere'nin sağlık sigortası kurumu NHS tedaviye yedi gün kala küçük çocuk için yapılan başvuruyu reddediyor.
Bunun üzerine acılı aile, eşten dosttan 53 bin Sterlin toplamayı başarıyor ve çocuk Hollanda'da ameliyata alınıyor.
Zorlu bir ameliyat atlatan küçük çocuğun bir kulağının iç tüpü alınmak zorunda kalıyor ve kasları yerlerine dikiliyor.

Anne Daniella, yıllardır süren mücadelenin sona erdiğini ve küçük oğullarının savaşarak hayatta kalmayı başardığını aktarıyor sevinçle.


PARTNERBu erkekler alışverişe çıkan kadınlara... Çin'in tuhaf yüzüBu erkekler alışverişe çıkan kadınlara... Çin'in tuhaf yüzü
Araştırma: Kuzey Kore füze üslerini gizliyorAraştırma: Kuzey Kore füze üslerini gizliyor
Kira ödemekten bıktı artık teknede yaşıyor Kira ödemekten bıktı artık teknede yaşıyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Teşhis küçük çocuk tümör Cilt Kanseri NHS Zayn Chowdhury

En Çok Okunan Haberler

Meral Akşener'den Erdoğan'a flaş çağrı! 'Görevden alın'

Meral Akşener'den Erdoğan'a flaş çağrı! 'Görevden alın'

Cumhurbaşkanı Erdoğan onayladı! 10 bin yeni bekçi kadrosu ihdas edildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan onayladı! 10 bin yeni bekçi kadrosu ihdas edildi

SGK'dan müjde! Emekli aylıkları 5 gün içinde yatacak

SGK'dan müjde! Emekli aylıkları 5 gün içinde yatacak

Kim Milyoner Olmak İster'e damga vuran matematik sorusu! 'Bir çikolata ve bir sakızın fiyatı 11 liraysa...'

Kim Milyoner Olmak İster'e damga vuran matematik sorusu! 'Bir çikolata ve bir sakızın fiyatı 11 liraysa...'

Yerel seçim anketlerinde son durum: AK Parti hiç olmadığı kadar geride

Yerel seçim anketlerinde son durum: AK Parti hiç olmadığı kadar geride

Erdoğan'dan tartışma yaratan uçağın içinden ilk fotoğraf! Genişliği dikkat çekti

Erdoğan'dan tartışma yaratan uçağın içinden ilk fotoğraf! Genişliği dikkat çekti

İlginizi Çekebilir

İsrail ordusu Gazze'ye hava saldırısı başlattı! Korkunç fotoğraflar

İsrail ordusu Gazze'ye hava saldırısı başlattı! Korkunç fotoğraflar

Vajinam genişledi dedi, eski sevgilisine dava açtı

Vajinam genişledi dedi, eski sevgilisine dava açtı

Kendisini mutlu edecek erkeğe servet verecek! Tek şartı var

Kendisini mutlu edecek erkeğe servet verecek! Tek şartı var

Cinsel ilişki anını paylaştı, kıyamet koptu!

Cinsel ilişki anını paylaştı, kıyamet koptu!

3 metrelik yılan klozette oturan adamın penisini ısırdı

3 metrelik yılan klozette oturan adamın penisini ısırdı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İki yıl önce öldüğü açıklanan ünlü şarkıcı aslında hayatta mı?

İki yıl önce öldüğü açıklanan ünlü şarkıcı aslında hayatta mı?

Genelevde yeni zorunluluk! Önce sohbet, sonra seks

Genelevde yeni zorunluluk! Önce sohbet, sonra seks

Kira ödemekten bıktı artık teknede yaşıyor

Kira ödemekten bıktı artık teknede yaşıyor

Kargo paketinden öyle bir şey çıktı ki!

Kargo paketinden öyle bir şey çıktı ki!

İki yıl boyunca çocuğunu bagajda saklayan anne hakim karşısında

İki yıl boyunca çocuğunu bagajda saklayan anne hakim karşısında

Sevimli köpek, 80 gündür sahibinin öldüğü yerde bekliyor

Sevimli köpek, 80 gündür sahibinin öldüğü yerde bekliyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.