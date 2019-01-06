Yanlış umut sendromu nedir? Yeni yılda alınan kararlar nasıl hayata geçirilir?

Yeni yılda bazı kişiler karar aşamalarında sıkıntı yaşayabilir, alınan kararları uygulamak kolay olmayabilir. Amerika Birleşik Devletleri’nde insanların yaklaşık yüzde 40’ının yeni yıl kararları aldığını ifade eden Dr. Oğuz, “Bu kararların yüzde 40’ını daha sağlıklı bir diyet ve daha fazla egzersiz, yüzde 15’ini daha sağlıklı alışkanlıklar edinmek ve yüzde 35’lik bir bölümünü de iş ve para konularında alınan kararlar oluşturmaktadır. Bu kararların uygulanmasında başarı oranları oldukça düşüktür” dedi.

"İKİ YIL SONRA YÜZDE 19 CİVARINA İNİYOR"

Kararlarını uygulamaya devam edenlerin oranının bir hafta sonra yüzde 77’ye düşüyor.

Şubat ayı başlarında bu oran yüzde 64’e, Nisan ayı başlarında ise yüzde 50’lere düşer. Kararların alınmasından iki yıl sonra kararlarını uygulamaya devam edebilenlerin oranı ise, yüzde 19 civarına inmektedir. Kararlarını kalıcı olarak uygulayabilenlerin oranı ise tahminen yüzde 8 civarında kalmaktadır.

"BAĞIMLILIK BİLE YARATABİLMEKTEDİR"

Yeni yıl kararlarının hayata geçirilmesi için kaçınılması gereken ilk şey ‘yanlış umut sendromuna’ yakalanmamaktır. Yanlış umut sendromunun en temel özelliği insanın kendisini değiştirmesinin kolay olduğu hedefler ne kadar yüksek olursa motivasyonun da o kadar yüksek seviyede olacağı ve bunun sonucunda da başarı ihtimalinin de daha büyük olacağı yanılgısıdır. Bu sendromun bir başka belirleyici özelliği de tekrar tekrar yaşanan başarısızlıklara rağmen kişinin tekrar aynı kararları almasıdır. Büyük kararlar alındığında duyulan heyecan ve bu kararları diğer insanlara ilan etmenin getirdiği gurur okşayıcı duygular bir çeşit bağımlılık bile yaratabilmektedir.