Yanlış yapıldığında birçok hastalığa sebep oluyor Genital bölgeyi temizlerken...

Kadın sağlığının önemli bir parçası olan vajinal bölge temizliği yanlış yapıldığında birçok hastalığa davet ediyor. Genital bölge temizliği yanlış yapıldığında koyu akıntı, kaşıntı ve koku gibi problem gün boyunca huzursuz olmanıza neden olur. Islak bir vajinal bölge rahat hareket etmenizi engeller. Bu ve bunun gibi birçok sebep yüzünden vajinal bölge temizliği hayati önem taşımaktadır. Kulaktan doğma bilgilerle yapılan yanlış vajinal bölge temizliği ise işin daha kötü olmasına neden olur. Peki genital bölge doğru bir şekilde nasıl temizlenir? Günlük bakım nasıl yapılmalı? İşte kadınlar için bazı önemli noktalar...

GENİTAL BÖLGE TEMİZLİĞİ İÇİN GÜNLÜK PED KULLANIN

Genital bölgede akıntılar olması, kaşıntılı bir vajinal bölgeye sahip olmak, çürük balık kokusu gibi bir koku ile baş etmeye çalışmak... Genital bölgenin aslında kendi kendisini temizleyen bir yapısı var. Gün içerisinde rahatsız olmanıza sebep olan akıntıların sebebi de aslında bu. Akıntı olması bu sistemin bir parçası. Farklı şekillerde akıntılar olabilir; şeffaf, koyu renkli, kötü kokulu... Bu akıntıdan rahatsız olmamak için yapabileceğiniz çok basit bir yöntem var. Günlük ped kullanımı bu akıntılardan rahatsız olmanızı önler. Gün içerisinde pedi en az 1 kez değiştirmeniz yeterli olur.