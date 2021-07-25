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“Yanlış Yolda İlerliyoruz”

25.07.2021 20:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Amerika’nın gereksiz kötü bir durumla karşı karşıya olduğunu belirten Ulusal Sağlık Enstitüsü Bulaşıcı Hastalıklar Merkezi Direktörü Anthony Fauci, yanlış yolda ilerlendiğini belirtti. Fauci, COVID-19 salgınıyla ilgili olarak üçüncü doz aşıdan, maskeye kadar bazı konularda açıklamalarda bulundu

“Yanlış Yolda İlerliyoruz”

Amerika’nın gereksiz kötü bir durumla karşı karşıya olduğunu belirten Ulusal Sağlık Enstitüsü Bulaşıcı Hastalıklar Merkezi Direktörü Anthony Fauci, yanlış yolda ilerlendiğini belirtti.

Fauci, COVID-19 salgınıyla ilgili olarak üçüncü doz aşıdan, maskeye kadar bazı konularda açıklamalarda bulundu.

Fauci, aşılanmayanlarla Delta varyantının tetiklediği COVID-19 vakaları nedeniyle Amerika’nın gereksiz kötü bir durumla karşı karşıya olduğunu söyledi.

Anthony Fauci, “Yanlış yolda ilerliyoruz” dedi ve kendisinin de bundan büyük hayal kırıklığı duyduğunu söyledi.

Aşı olanların maske takması konusunun değerlendirilmekte olduğunu kaydeden Fauci, üçüncü doz aşı konusunda da verilerin değerlendirilmekte olduğunu ve aşılanmış olsalar da bağışıklık sistemi baskılanmış olanlar için önerilebileceğini söyledi.

Fauci üçüncü doz aşının organ nakli yapanlarla, kanser hastaları için düşünülebileceğini kaydetti.

Başkan Joe Biden’ın aynı zamanda sağlık danışmanı da olan Fauci bu açıklamalarını Amerikan CNN televizyonuna yaptı.

Ülkedeki vaka artışından ağırlıklı olarak aşı olmayanların sorumlu olduğu mesajını veren Fauci, bu nedenle aşı olmayanlara aşı olmaları çağrıları yaptıklarını belirtti.

Hindistan’da ilk ortaya çıkan Delta varyantı şu sıralar Amerika’daki vakaların büyük bölümünü oluşturuyor.

Ülkede vaka sayılarının en fazla arttığı bölgeler aşı oranlarının en düşük olduğu yerler.

Florida, Texas, Missouri’deki vakalar ülke genelindeki yeni vakaların yüzde 40’ını oluşturuyor.

Pfizer/BioNTech Cuma günü Amerika’nın 200 milyon doz aşı daha sipariş verdiğini açıklamıştı.

Hastalıkları Kontrol ve Önleme Merkezi CDC verilerine göre ülkede yaklaşık 163 milyon kişi yani nüfusun yüzde 49’u iki doz aşı olmuş durumda.

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