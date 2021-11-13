Yanlış yöntemler besin zehirlenmesine sebep olabilir! Dondurucudan çıkarılan gıdalar nasıl çözdürülmeli?

İşten yorgun argın döndüğümüzde ya da yemek pişirmek için vaktimiz olmadığında dondurulmuş gıdalar büyük kolaylık sağlıyor. Yıkanmış, ayıklanmış, temizlenmiş ürünlerle yemek yapmak, zamandan da kazandırıyor. Gelin, donmuş gıdaları çözdürmenin en sağlıklı yollarına birlikte göz atalım.
En çok kullanılan yöntemlerden biri. Genellikle uygun olsa da her gıda için önerilmez.
Et ve hamur işleri için en sağlıklı yöntem, buzdolabında bekletmek.
Sebze ve meyvelerin çözülmesini beklemek, vitamin kaybına neden olacağı için uygun değil.
Bu yöntemde çözülen gıdanın hemen pişirilmesi gerekiyor.
Donmuş gıdalar soğuk suyun içine konularak her 30 dakikada bir suyu değiştirilmeli.
Özellikle balık, et, tavuk, hamur işleri için uygun bir yöntem.
Dikkat edilmesi gereken nokta, gıdalar gereğinden fazla ısıtılmamalı veya uzun süre mikrodalga fırında bekletilmemeli. Dış kısımlarda bakteriler ürer ve gıda zehirlenmesine neden olabilir.
Yapılan araştırmalara göre belli sıcaklıklarda çözdürülen et ve tavuk, sağlık açısından sorun teşkil etmiyor. Ama bazı şartları yerine getirmek gerekiyor.
Suyun sıcaklığı 39 dereceyi geçmemeli.
Bu yöntemle dondurucudan çıkarılan kıyma 5 dakika içinde çözülüyor.
Bir çelik tencereyi ters çevirip üzerine ince şekilde dondurulmuş kıymayı koyun.
Kıymanın üzerine ikinci bir çelik tencere koyup oda sıcaklığındaki 2 litre su doldurun.
5 dakika içinde kıymanın çözüldüğünü göreceksiniz.
PÜF NOKTALAR:
Gıdalar tek seferde tüketilecek porsiyonlar halinde dondurulmalı.
2 kg veya 2,5 kg ürünlerin çözülmesi, 24 saat sürebilir.
Çözülmüş et buzdolabında pişirilmeden 3-5 gün bekletilebilir.
Okuyucu Yorumları 0 yorum