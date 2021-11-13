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Yanlış yöntemler besin zehirlenmesine sebep olabilir! Dondurucudan çıkarılan gıdalar nasıl çözdürülmeli?

13.11.2021 14:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gıdaların uzun süre dayanabilmesi için dondurulması gerekiyor. Bazı sebze ve meyveler, mevsimleri geçtikten sonra da tüketilebilmeleri için derin dondurucularda saklanıyor. Konserve işlemlerine göre daha zahmetsiz olan bu yöntem, bazen ne yemek yapacağına karar veremeyenler için kurtarıcı oluyor. Peki, dondurulmuş yiyecekler nasıl çözdürülmeli?

Yanlış yöntemler besin zehirlenmesine sebep olabilir! Dondurucudan çıkarılan gıdalar nasıl çözdürülmeli?

İşten yorgun argın döndüğümüzde ya da yemek pişirmek için vaktimiz olmadığında dondurulmuş gıdalar büyük kolaylık sağlıyor. Yıkanmış, ayıklanmış, temizlenmiş ürünlerle yemek yapmak, zamandan da kazandırıyor. Gelin, donmuş gıdaları çözdürmenin en sağlıklı yollarına birlikte göz atalım.

BUZDOLABINDA BEKLETME YÖNTEMİ

En çok kullanılan yöntemlerden biri. Genellikle uygun olsa da her gıda için önerilmez.

  • Et ve hamur işleri için en sağlıklı yöntem, buzdolabında bekletmek.

  • Sebze ve meyvelerin çözülmesini beklemek, vitamin kaybına neden olacağı için uygun değil.

  • Çözdürme işlemi 10 saati bulabileceği için gıdayı bir gece önceden buzdolabına almak gerekiyor.

SOĞUK SU BANYOSU YÖNTEMİ

Bu yöntemde çözülen gıdanın hemen pişirilmesi gerekiyor.

  • Donmuş gıdalar soğuk suyun içine konularak her 30 dakikada bir suyu değiştirilmeli.

  • İnce bir tabaka halinde dondurulan et, kıyma ya da tavuk; 1 veya 1,5 saat içinde çözülüyor.

MİKRODALGA YÖNTEMİ

Özellikle balık, et, tavuk, hamur işleri için uygun bir yöntem.

  • Dikkat edilmesi gereken nokta, gıdalar gereğinden fazla ısıtılmamalı veya uzun süre mikrodalga fırında bekletilmemeli. Dış kısımlarda bakteriler ürer ve gıda zehirlenmesine neden olabilir.

  • Mikrodalgada çözdürülen gıdalar hemen pişirilmeli. Pişirilmeden tekrar dondurulmamalı.

SICAK SU BANYOSU YÖNTEMİ

Yapılan araştırmalara göre belli sıcaklıklarda çözdürülen et ve tavuk, sağlık açısından sorun teşkil etmiyor. Ama bazı şartları yerine getirmek gerekiyor.

  • Suyun sıcaklığı 39 dereceyi geçmemeli.

  • Et 2,5 cm’den daha kalın olmamalı. Aksi takdirde süre uzadığı için et üzerinde bakteriler üremeye başlıyor.

TENCERE YÖNTEMİ

Bu yöntemle dondurucudan çıkarılan kıyma 5 dakika içinde çözülüyor.

  • Bir çelik tencereyi ters çevirip üzerine ince şekilde dondurulmuş kıymayı koyun.

  • Kıymanın üzerine ikinci bir çelik tencere koyup oda sıcaklığındaki 2 litre su doldurun.

  • 5 dakika içinde kıymanın çözüldüğünü göreceksiniz.

  • Dikkat edilecek noktalar, tencerelerin çelik olması ve kıymanın ince bir formda dondurulması.

PÜF NOKTALAR:

  • Gıdalar tek seferde tüketilecek porsiyonlar halinde dondurulmalı.

  • 2 kg veya 2,5 kg ürünlerin çözülmesi, 24 saat sürebilir.

  • Çözülmüş et buzdolabında pişirilmeden 3-5 gün bekletilebilir.

  • Et, soğuk suda çözülecekse poşetinden çıkarılmamalı.
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