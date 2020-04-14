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Yanlışlıkla acil tahliye butonuna bastı!

DÜNYA HABERLERİ  | 14.04.2020 16:02 | Son Güncelleme

Fransa'da 64 yaşında bir adam, iş arkadaşlarının kendisine hediye ettiği ‘savaş uçağı turu’nda yaşadığı stres nedeniyle yanlışlıkla acil tahliye butonuna basarak kendini jetten fırlattı. Paraşütle yere inen adam ağır yara almadan kurtuldu.

Yanlışlıkla acil tahliye butonuna bastı!

Fransa’da yaşanan olayda, bir savunma firmasında yönetici olarak çalışan 64 yaşındaki adama, iş arkadaşları ‘savaş uçağı turu’ hediye etti.

Hiçbir havacılık tecrübesi olmayan, dahası bir savaş uçağında uçmak gibi bir dileği de olmayan adam, bu hediyeyi geri çeviremedi. Gönülsüz bir şekilde Dassault Rafale B tipi savaş uçağına binen adam, kalkışın verdiği etkiyle koltuğundan biraz havalandı ve sabit durabilmek için tutunacak bir yer aradığı sırada acil tahliye butonuna bastı. Yerden 400 metre yükseklikte ve saatte 500 kilometre hızda seyrederken uçaktan fırlayan adam, paraşütle yere inebildi. Bu esnada adamı kaskı da çıktı.

Yakınlardaki bir alana inebilen adam ağır yara almadan kurtuldu ve hastanede tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İHMALLER ZİNCİRİ

Öte yandan hava kazaları konusunda uzman olan ekibin yaptığı araştırmalar, bir dizi ihmali de ortaya koydu.

6 Nisan tarihli rapora göre uçuş öncesi kaydedilen veriler adamın stresli olduğunu ortaya koyuyordu, kalp atışları uçuş sırasındaki basıncı kaldıramayacağını gösteriyordu. Ayrıca kayışlar adamı koltuğa iyice sabitleyecek şekilde ayarlanmamıştı ve adamın kaskı da yanlış takılmıştı.


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Anahtar Kelimeler:
ACİL TAHLİYE uçak Buton

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