Yanlışlıkla acil tahliye butonuna bastı!

Fransa’da yaşanan olayda, bir savunma firmasında yönetici olarak çalışan 64 yaşındaki adama, iş arkadaşları ‘savaş uçağı turu’ hediye etti.

Hiçbir havacılık tecrübesi olmayan, dahası bir savaş uçağında uçmak gibi bir dileği de olmayan adam, bu hediyeyi geri çeviremedi. Gönülsüz bir şekilde Dassault Rafale B tipi savaş uçağına binen adam, kalkışın verdiği etkiyle koltuğundan biraz havalandı ve sabit durabilmek için tutunacak bir yer aradığı sırada acil tahliye butonuna bastı. Yerden 400 metre yükseklikte ve saatte 500 kilometre hızda seyrederken uçaktan fırlayan adam, paraşütle yere inebildi. Bu esnada adamı kaskı da çıktı.

This guy's surprise retirement present generated a 40-page incident report. He took a joy ride in a ???????? military aircraft and accidentally pulled the ejection handle on his seat at 2500 ft...????I can't believe this happened (Pilot + civilian are okay) https://t.co/rIJSMpKCr9 pic.twitter.com/7lGMiyGAfX