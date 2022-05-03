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Yanlışlıkla alınan dalağı kargoda kayboldu! "Göz göre göre beni ölüme yolladılar"

03.05.2022 17:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yalova'da teşhisi konulamayan bir hastalık nedeniyle özel bir hastanede dalağı alınan ve patolojiye gönderilen hastanın dalağı kayboldu. Dalağın, standart kargo' ibaresiyle gönderildiği ortaya çıktı. Mağdur hasta, hastane yönetimi hakkında suç duyurusunda bulundu.

Yanlışlıkla alınan dalağı kargoda kayboldu! "Göz göre göre beni ölüme yolladılar"

Yalova’da hastalığına teşhis konulamayan vatandaşın yanlışlıkla dalağı alınınca hayatı karardı. Dalağın Sağlık Bakanlığı’nca belirlenen kargo yerine başka bir kargo şirketiyle 'standart kargo' ibaresiyle gönderildiği ortaya çıktı. İşte kan donduran haberin detayları...

KANSER TÜM HÜCRELERİNE SARDI

2021 yılında hastalığı nedeni ile Yalova’da özel bir hastanede dalağı alınan ve patolojiye götürülürken dalağı kaybedilen Ahmet Kral adlı vatandaş, o günden sonra ‘Dalak Büyümesi’ teşhisi konulan hastalığına deva aradı. Yalova’da hastane, hastane dolaşan Kral, son olarak soluğu Bursa’da aldı.

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Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde yaklaşık 1 yıl sonra pankreas kanseri teşhisi konulan Ahmet Kral’a doktorlar kötü haberi vererek dalak nedeniyle kanserin tüm hücreleri sardığını söylediler.

"GÖZ GÖRE GÖRE BENİ ÖLÜME YOLLADILAR"

Hastalığına bir yıldır teşhis konulamadığına vurgu yapan Ahmet Kral, bir yıl önce alınan numunelerin acısını yaşadığını belirtti. O dönem teşhis konulmasının önemine dikkat çeken Ahmet Kral, “2021 yılında İstanbul’a patolojiye gönderilen dalağım kaybedildi. Dalak büyümesi teşhisi konuldu ancak Bursa’da yapılan tetkiklerde hastalığımın pankreas kanseri olduğu açıklandı. Doktorlarım bir yıl önce dalağımın kaybolması nedeni ile çok vakit kaybedildiğini ve kanserin tüm hücreleri sardığını söylediler. Bunun hesabını kim verecek. Göz göre göre beni ölüme yolladılar. O günden sonra hukuki süreci başlattım ancak hastalığıma derman bulamadım. Şuan Bursa’da tedavi görüyorum” dedi.

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DALAĞI 'STANDART KARGO' İBARESİYLE GÖNDERİLDİ!

Yalova’da ‘dalak büyümesi’ teşhisi konularak ameliyat edilen Ahmet Kral’ın (55) dalağı, hastalık sebebinin belirlenmesi için İstanbul’daki bir hastaneye gönderildiği sırada kayboldu. Dalağın Sağlık Bakanlığı’nca belirlenen kargo yerine başka bir kargo şirketiyle 'standart kargo' ibaresiyle gönderildiğini öğrenen ve hastane yönetimi hakkında suç duyurusunda bulunan Kral, 'Dalağım nerede?’ diyerek duruma tepki gösterdi.

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Kral’ın avukatı Musap Nayman ise "Yönetmelikte patolojik incelemeye gönderilecek organlarla ilgili 3 aşamalı paketlenme şartı bulunmaktadır. 2238 sayılı kanuna göre de organ nakli veya taşıması Sağlık Bakanlığı tarafından ‘Onaylı kargo şirketleri tarafından yapılır’ ibaresi vardır. Gönderilen kargo şirketi, bakanlık tarafından izin alınmış bir şirket değildir” dedi. (İHA)

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