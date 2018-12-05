MAGAZİN

Yanlışlıkla antifriz içen Sumru Yavrucuk korkuttu

MAGAZİN HABERLERİ  | 05.12.2018 10:04 | Son Güncelleme

Tiyatro ve sinemanın başaralı oyuncularından 57 yaşındaki Sumru Yavrucuk, sahne arkasından yanlışlıkla antifriz içerek zehirlendi. Yaşanan bu olayın ardından Yavrucuk, hemen hastaneye kaldırıldı.

Yanlışlıkla antifriz içen Sumru Yavrucuk korkuttu

Muğla’nın Marmaris İlçe Belediyesi’nin bir ay sürecek yılbaşı etkinliklerinde Armutalan Kültür Merkezi’nde Leeanane’nin Güzellik Kraliçesi isimli oyunda sahne alan sinema, tiyatro, yönetmen ve dizi oyuncusu Sumru Yavrucuk sahne arkasında kendisine su diye verilen antifirizi içerek kusmaya başlayınca hastaneye kaldırıldı. Özel bir hastanede gözetim altına alınan Yavrucuk’un hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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SAĞLIK DURUMU İYİ

Yapılan ilk müdahalenin ardından hayati tehlikeyi atlatan Yavrucuk’un bir sıkıntı yaşamaması için hastane yetkililerince hastanede gözetim altında tutulacağı öğrenildi. Yavrucuk’un hayati tehlikesi bulunmuyor. Bu arada sahne arkasında antifirizin ne aradığı, ne amaçla orada olduğu emniyet yetkililerince araştırılıyor.

SUMRU YAVRUCUK'TAN AÇIKLAMA


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Sumru Yavrucuk antifriz

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Okuyucu Yorumları 8 yorum
İyi kışın üşümez işte
bu kış hiç donmassın artık geçmiş olsun
Tiyatroyu gündeme taşımak için Az kalsun Yavrucuğu kaybediyorlardı Geçmiş olsun büyük bir sanatcımıza sükas düzenlemişler
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