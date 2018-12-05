Yanlışlıkla antifriz içen Sumru Yavrucuk korkuttu

Muğla’nın Marmaris İlçe Belediyesi’nin bir ay sürecek yılbaşı etkinliklerinde Armutalan Kültür Merkezi’nde Leeanane’nin Güzellik Kraliçesi isimli oyunda sahne alan sinema, tiyatro, yönetmen ve dizi oyuncusu Sumru Yavrucuk sahne arkasında kendisine su diye verilen antifirizi içerek kusmaya başlayınca hastaneye kaldırıldı. Özel bir hastanede gözetim altına alınan Yavrucuk’un hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

SAĞLIK DURUMU İYİ

Yapılan ilk müdahalenin ardından hayati tehlikeyi atlatan Yavrucuk’un bir sıkıntı yaşamaması için hastane yetkililerince hastanede gözetim altında tutulacağı öğrenildi. Yavrucuk’un hayati tehlikesi bulunmuyor. Bu arada sahne arkasında antifirizin ne aradığı, ne amaçla orada olduğu emniyet yetkililerince araştırılıyor.

SUMRU YAVRUCUK'TAN AÇIKLAMA

Dün akşamki oyun sırasında, mizansen gereği içmem gereken su bardağına, yanlışlıkla adblue sıvısı konmuş. Gerekli tedavi uygulandı. Az önce taburcu oldum. Bu akşam Bodrum’da oynuyorum.Benim için endişelenen herkese teşekkür ederim. — Sumru Yavrucuk (@SumruYavrucuk) 5 Aralık 2018



