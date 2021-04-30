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Yanlışlıkla bir yerine beş doz aşı yapıldı

30.04.2021 19:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Almanya'da bir kişiye yanlışlıkla bir doz yerine beş doz koronavirüs aşısı yapıldı. Yetkililer söz konusu kişinin sağlık durumunun iyi olduğunu duyurdu.

Yanlışlıkla bir yerine beş doz aşı yapıldı

Olay, Mecklenburg-Vorpommern eyaletinin başkenti Schwerin'deki aşılama merkezinde yaşandı.

5 KAT DAHA FAZLA DOZ İÇEREN AŞI YAPILDI

Schwerins Volkszeitung adlı gazetede yer alan habere göre, merkezde bir kişiye normalde yapılması gerekenden 5 kat daha fazla doz içeren aşı yapıldı. Yapılan hatanın fark edilmesi üzerine söz konusu kişi hastaneye kaldırıldı. Yetkililer, kişinin sağlık durumunun iyi olduğunu, müşahade amacıyla hastanede tutulduğunu açıkladı.

"ÜZÜNTÜ VERİCİ"

Schwerin'deki aşılama kampanyası yöneticisi gazeteye yaptığı açıklamada olayı "üzüntü verici" olarak nitelendirirken, hatanın kullanmadan önce sulandırılarak seyreltilmiş aşı şişeleriyle, seyreltilmemiş şişelerin karıştırılmasından kaynaklandığını söyledi. BioNTech/Pfizer ortaklığında geliştirilen ve özel saklama koşullarında korunan aşının muhafaza edildiği şişelerde 5 dozluk aşı bulunuyor. Aşı yapılırken her bir doz aşı sulandırılarak seyretiliyor.

AŞILAMA KAMPANYASI HIZ KAZANDI

Üçüncü dalga nedeniyle olağanüstü kısıtlamaların uygulandığı Almanya'da son 24 saat içinde 24 bin 329 yeni vaka görüldü. Halen enfekte olanların sayısı 303 bin 600. Son 24 saat içinde 306 kişinin Covid-19'dan hayatını kaybetmesiyle, salgının başından bu yana ölümlerin sayısı 82 bin 850'ye yükseldi. Almanya'da aşı tedariğinde ve dağıtımında yaşanan zorluklar ve gecikmeler nedeniyle uzun süre ağır ilerleyen aşılama süreci ise son günlerde hız kazandı. Dün sadece bir günde, Almanya genelinde, 916 bin 388 kişiye aşı yapıldı. Bugüne kadar Almanya nüfusunun yüzde 26,9'u en az bir doz koronavirüs aşısı oldu. Tam koruma için gerekli aşıları tamamlamış olanların oranı ise sadece yüzde 7,7.

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koronavirüs (Covid-19) Almanya koronavirüs aşısı (Covid-19 aşısı)

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