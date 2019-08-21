HABER

"Yanlışlıkla" iki günlüğüne "ünlü" oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.08.2019 17:15 | Son Güncelleme

Amatör olarak rap müzikle uğraşan 15 yaşındaki Denizlili gurbetçinin şarkısı, ABD'li ünlü rapçinin listesine 2 günlüğüne yanlışlıkla eklenince binlerce kişi tarafından dinlendi - Yunus Emre Nalcı: - "İki günlüğüne ünlü olmak çok güzel bir duyguydu. Kim bilir belki bir gün ünlü rapçi ile aynı sahneyi paylaşırım"

DENİZLİ (AA) - Almanya'da yaşayan ve amatör rap müziği yapan Denizlili gurbetçi Yunus Emre Nalcı'nın internetteki bir müzik platformuna yüklediği şarkı yanlışlıkla ünlü ABD'li bir rap şarkıcısının hesabına yüklenince iki günlüğüne "fenomen" oldu.

Almanya'nın Attendorn şehrinde yaşamını sürdüren ve yaz tatili için ailesiyle birlikte Acıpayam ilçesindeki yakınlarının yanına gelen 15 yaşındaki amatör rap müzik şarkıcısı Nalcı, kendi bestesi olan "Yabancı 2" isimli şarkısının kaydını, müzik paylaşımı yapılan bir platforma yükledi.

Sistemdeki problem nedeniyle Nalcı'nın şarkısı, sahne adı ile "Future" olan ABD'li rapçi Nayvadius Demun Wilburn'un son şarkısı olarak yüklendi. Şarkıyı iki günde binlerce kişi dinledi. Yanlışlık fark edilince şarkı listeden çıkarıldı.

Şarkısının sosyal medyada yaklaşık 13 milyon takipçisi olan "Future" isimli sanatçının hesabında gördüğünde inanamadığını belirten Nalcı, şöyle konuştu:

"Lise öğrencisiyim. 5 yaşından beri müzikle uğraşıyorum. 2 yıldır da rap müzik yapıyorum. Ben şarkımı dijital müzik platformuna yükledim ama sistemden kaynaklanan hatadan dolayı ünlü şarkıcının hesabına şarkım yüklenmiş. Arkadaşlarım bu durumu bana söyledi. 2 günlüğüne dünyaca ünlü bir şarkıcı gibi tanınır hale geldim. Daha sonra bu yanlışlık düzeltildi. 2 günlüğüne ünlü olmak çok güzel bir duyguydu. Kim bilir belki bir gün ünlü rapçi ile aynı sahneyi paylaşırım."

Anne Elvan Nalcı ise oğlunun yanlışlıkla iki gün de olsa meşhur olduğunu belirterek, "İlk önce bu durumun şaka olduğunu sandık ama olmadığını öğrendik. Sistemsel bir yanlışlık nedeniyle oğlumun şarkısını milyonlar dinledi. Oğlumla gurur duyuyorum. Böyle güzel bir tesadüf olamazdı." diye konuştu.

Her şey gece kulübünden çıktıktan sonra yaşandı! Bursa'da korkunç gece Her şey gece kulübünden çıktıktan sonra yaşandı! Bursa'da korkunç gece
Tunceli'de korkutan deprem!Tunceli'de korkutan deprem!
Yapılan yanlışlık sayesinde şarkısını milyonlar dinlediYapılan yanlışlık sayesinde şarkısını milyonlar dinledi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Müzik Rap Şarkı

En Çok Okunan Haberler

Zuhal Topal'ın gafı yeni sezona damga vurdu! Toparlamaya çalıştı ama...

Zuhal Topal'ın gafı yeni sezona damga vurdu! Toparlamaya çalıştı ama...

Diyarbakır'da dehşet! 6 ölü, 7 yaralı

Diyarbakır'da dehşet! 6 ölü, 7 yaralı

Cem Yılmaz'dan gençlik aşısı açıklaması

Cem Yılmaz'dan gençlik aşısı açıklaması

Kan donduran olay! 4 saat boyunca cinsel istismara uğradı

Kan donduran olay! 4 saat boyunca cinsel istismara uğradı

"Pusucu" teröriste, jandarmadan pusu! Böyle yakalandı

"Pusucu" teröriste, jandarmadan pusu! Böyle yakalandı

Diyarbakır'daki operasyonda dev rakam!

Diyarbakır'daki operasyonda dev rakam!

İlginizi Çekebilir

%50 ye ek %20 indirim fırsatı Atasun'da!

%50 ye ek %20 indirim fırsatı Atasun'da!

Ankara'da korkutan deprem!

Ankara'da korkutan deprem!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

O Başkan'a çığ gibi tepki! Hz. Muhammed'e hakaret etti mi?

O Başkan'a çığ gibi tepki! Hz. Muhammed'e hakaret etti mi?

35 yıl sonra tersine döndü! Bir ilçe bunun sevincini yaşıyor

35 yıl sonra tersine döndü! Bir ilçe bunun sevincini yaşıyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika: Tunceli'nin Pülümür ilçesinde 3.9 büyüklüğünde deprem (AFAD-Kandilli Rasathanesi Son Depremler)

Tunceli'de korkutan deprem!

Jeuvenile Kozmetik, cilt bakım ürünlerini büyük bir lansman ile Türkiye pazarına açtı

Jeuvenile Kozmetik, cilt bakım ürünlerini büyük bir lansman ile Türkiye pazarına açtı

SON DAKİKA! Şırnak'tan acı haber! 1 asker şehit, 3 asker yaralı

Acı haber geldi! 1 şehit, 3 yaralı

Denizli'de 3.3 büyüklüğünde deprem (Son Depremler)

Denizli'de deprem

Kağıthane'deki riskli binaların yıkımı sürüyor

Kağıthane'deki riskli binaların yıkımı sürüyor

Kandilli'den deprem açıklaması

Kandilli'den deprem açıklaması

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.