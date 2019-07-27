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Yanlışlıkla kampa gönderilen Suriyeli genç ailesine kavuştu

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.07.2019 19:56 | Son Güncelleme

Kaçak ve kayıt dışı göçmenlerle ilgili çalışmalar kapsamında üzerinde kimliği bulunmadığı için sığınmacı kampına gönderilen Suriyeli genç, oturma izni belgelenince bugün yeniden İstanbul'a geldi - Suriyeli Amjad Tablieh: - "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, polis ve jandarmaya çok teşekkür ederim. Yeni bir belge verdiler bana. Bugün sabah İstanbul’a ailemin yanına geldim. Çok mutluyum. Okuluma devam etmek istiyorum. Türkleri ve Türkiye’yi çok seviyorum. Türkiye’yi Suriye gibi seviyorum"

İSTANBUL (AA) - Kaçak ve kayıt dışı göçmenlerle ilgili çalışmalar kapsamında on gün önce kimliği olmadığı için sığınmacı kampına gönderilen Suriyeli Amjad Tablieh, oturma izni belgelenince İstanbul'daki ailesine kavuştu.

Suriye’deki iç savaş nedeniyle dört yıl önce ailesiyle İstanbul'a gelen ve İstanbul İl Göç İdaresi'nden oturum izni alan 19 yaşındaki Amjad Tablieh, kentte 10 gün önce kaçak ve kayıt dışı göçmenlerle ilgili çalışma yapan görevlilerce durduruldu.

Geçici kimliği ve belgeleri yanında olmadığı için görevlilere ibraz edemeyen Tablieh, buradan alınarak sığınmacı kampına götürüldü.

Sığınmacı kampında, oturma izni ve geçici kimliği bulunduğu fark edilen Tablieh, kamptan alınarak İstanbul'a gönderildi.

On günlük ayrılığın ardından ailesine kavuşan Tablieh, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dört yıl önce geldikleri İstanbul'da ailesiyle Esenyurt'a yerleştiklerini ve oturma izinleri olduğunu söyledi.

Burada hem okuduğunu hem de çalıştığını anlatan Amjad Tablieh, 9. sınıfı bitirdiğini, gelecek yıl 10. sınıfa başlayacağını belirtti.

17 Temmuz’da Fatih'te görevlilerin kendisine kimlik sorduğunu aktaran Tablieh, kimliğinin yanında olmadığını görevlilere söylediğini ifade etti.

Tablieh ağabeyini arayarak kimliğini istediğini, bir süre kimliğin gelmesi bekleyen görevlilerin daha fazla bekleyemeyeceklerini belirterek, kendisini önce Tuzla'ya, buradan da sığınmacı kampına gönderdiğini anlattı.

Amjad Tablieh, kamptayken ailesi ve bazı sivil toplum kuruluşlarının kimlik bilgilerini yetkililere ulaştırması üzerine kamptan alındığına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Ondan sonra valilik bana ulaştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, polis ve jandarmaya çok teşekkür ederim. Yeni bir belge verdiler bana. Bugün sabah İstanbul’a ailemin yanına geldim. Çok mutluyum. Okuluma devam etmek istiyorum. Türkleri ve Türkiye’yi çok seviyorum. Türkiye’yi Suriye gibi seviyorum."

Amjad Tablieh'in annesi Wafa Jarkas ise oğlunun geri gelmesine çok sevindiğini dile getirerek, "Cumhurbaşkanı Erdoğan’a çok teşekkür ederim. Bize çok yardımcı oldu. Oğlumun tekrar geri gelmesine çok sevindim. Bir yanlış anlaşılma olmuştu. Düzeltildi, çok şükür." dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Amjed Tablieh Suriye Suriyeli sığınmacı

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