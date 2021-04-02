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Yanlışlıkla otoyol inşaatına giren araç kum öbeğine çarparak taklalar attı: 2 yaralı

02.04.2021 04:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tekirdağ-Çanakkale sınırında yolunu kaybeden sürücü, inşaat halindeki Malkara-Çanakkale otoyoluna girdi.

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Tekirdağ-Çanakkale sınırında yolunu kaybeden sürücü, inşaat halindeki Malkara-Çanakkale otoyoluna girdi. Kapalı yolda kum öbeğine çarparak, taklalar atan araçta 2 kişi yaralandı.
Kaza, gece saatlerinde İstanbul’u batıya ve güneye bağlayacak inşaat halindeki Malkara - Çanakkale Otoyolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iş görüşmesi için yola çıkan Soner Pehlivan (34) yönetimindeki 34 BMU 612 plakalı hafif ticari araç, Malkara - Gelibolu yolunda Malkara’nın Çimendere Mahallesi’nden Çanakkale’nin Çokal köyü istikametine seyrederken, yolunu kaybetti. Yanlışlıkla inşaatına devam edilen kapalı durumdaki Malkara - Çanakkale Otoyolu çalışma alanına giren araç, birkaç kilometre sonra kum öbeğine çarparak taklalar attı. Kazada sürücü Pehlivan ve araçta yolcu olarak bulunan Sefer Yiğit (63) yaralandı. Olay yerine gelen ambulanslarla Malkara Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı. Gelibolu Evreşe Jandarma Komutanlığı tarafından kazayla ilgili incelemeler sürüyor.

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