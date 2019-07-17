HABER

Yanlışlıkla sıkılan biber gazı  9 öğrenciyi hastanelik etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.07.2019 05:02 | Son Güncelleme

ANKARA’da, özel bir kız öğrenci yurdunda güvenlik görevlisinin yanlışlıkla sıktığı iddia edilen biber gazından etkilenen 9 öğrenci, hastaneye kaldırıldı.

ANKARA’da, özel bir kız öğrenci yurdunda güvenlik görevlisinin yanlışlıkla sıktığı iddia edilen biber gazından etkilenen 9 öğrenci, hastaneye kaldırıldı.

Olay, saat 01.30 sıralarında Çankaya Kızılay Mahallesi Necatibey Caddesi üzerinde bulunan özel bir kız öğrenci yurdunda meydana geldi. Yurdun eksi birinci katındaki oturma alanında bulunan öğrenciler, bunaldıklarını söyleyerek hava almaya çıktı. Yurt görevlilerinin ihbarı üzerine gelen sağlık ekipleri, 9 öğrenciyi nefes darlığı, göz yanması ve öksürük şikâyetiyle hastaneye kaldırdı.

Polis ekiplerinin, 10 katlı yurtta kalan öğrencileri tahliye etmesinin ardından AFAD ekipleri, özel kıyafetleriyle yurda girerek gaz ölçümü yaptı. Ekiplerin yaptığı incelemenin ardından, 9 öğrencinin biber gazından etkilendiği anlaşıldı. Gaz kokusunun dağıldığından emin olunmasının ardından öğrenciler, tekrar odalarına alındı. Tedaviye alınan öğrencilerin durumunun iyi olduğu belirtildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

PARTNEROnlar dünyanın en pahalı laptopları!Onlar dünyanın en pahalı laptopları!
Manisa'da iş yerine silahlı saldırıManisa'da iş yerine silahlı saldırı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Hakkari'den acı haber: 3 askerimiz şehit oldu

Hakkari'den acı haber: 3 askerimiz şehit oldu

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Çeşme'de büyük tehlike! "Tedbir alınmazsa facia kapıda"

Çeşme'de büyük tehlike! "Tedbir alınmazsa facia kapıda"

Son dakika! S-400 teslimatında uçaklar peş peşe Ankara'ya indi

Son dakika! S-400 teslimatında uçaklar peş peşe Ankara'ya indi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Manisa'da iş yerine silahlı saldırı

Manisa'da iş yerine silahlı saldırı

İzmir'de tarihi fabrika binasında korkutan yangın!

Tarihi fabrika binasında korkutan yangın!

Halk otobüsünden düşen genç kız hayatını kaybetti

Halk otobüsünden düşen genç kız hayatını kaybetti

Konya'da yakalanan 15 kaçak göçmene 53 bin lira ceza

Konya'da yakalanan 15 kaçak göçmene 53 bin lira ceza

Eski sevgili dehşeti! Sokak ortasında öldürdü

Eski sevgili dehşeti! Sokak ortasında öldürdü

SON DAKİKA! Diyarbakır'da 3 terörist öldürüldü

Diyarbakır'da 3 terörist öldürüldü!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.