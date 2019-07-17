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Yanlışlıkla sıkılan biber gazı, 9 öğrenciyi hastanelik etti

YAŞAM HABERLERİ  | 17.07.2019 06:55 | Son Güncelleme

ANKARA’da özel bir kız öğrenci yurdunda güvenlik görevlisinin yanlışlıkla sıktığı iddia edilen biber gazından etkilenen 9 öğrenci, hastaneye kaldırıldı.

Yanlışlıkla sıkılan biber gazı, 9 öğrenciyi hastanelik etti

Caner ÜNVER / ANKARA,(DHA) - ANKARA’da özel bir kız öğrenci yurdunda güvenlik görevlisinin yanlışlıkla sıktığı iddia edilen biber gazından etkilenen 9 öğrenci, hastaneye kaldırıldı.

Olay, saat 01.30 sıralarında Çankaya Kızılay Mahallesi Necatibey Caddesi üzerinde bulunan özel bir kız öğrenci yurdunda meydana geldi. Yurdun eksi birinci katındaki oturma alanında bulunan öğrenciler, bunaldıklarını söyleyerek hava almaya çıktı. Yurt görevlilerinin ihbarı üzerine gelen sağlık ekipleri, 9 öğrenciyi nefes darlığı, göz yanması ve öksürük şikâyetiyle hastaneye kaldırdı.
Polis ekiplerinin, 10 katlı yurtta kalan öğrencileri tahliye etmesinin ardından AFAD ekipleri, özel kıyafetleriyle yurda girerek gaz ölçümü yaptı. Ekiplerin yaptığı incelemenin ardından, 9 öğrencinin biber gazından etkilendiği anlaşıldı. Gaz kokusunun dağıldığından emin olunmasının ardından öğrenciler, tekrar odalarına alındı. Tedaviye alınan öğrencilerin durumunun iyi olduğu belirtildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Yanlışlıkla sıkılan biber gazı, 9 öğrenciyi hastanelik ettiYanlışlıkla sıkılan biber gazı, 9 öğrenciyi hastanelik ettiYanlışlıkla sıkılan biber gazı, 9 öğrenciyi hastanelik etti

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