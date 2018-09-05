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YANLIŞLIKLA SUÇ ORTAĞINI VURMUŞ

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.09.2018 14:51 | Son Güncelleme

  Haber-Kamera: Ali AKSOYER/İSTANBUL DHA İstanbul'da motosikletiyle önünü kestiği otomobilde bulunan Ersin Yavonova(28)'i tabancayla yaralayarak içinde 500 bin lira bulunan çantayı gasp eden şüpheli Tarkan E.(46) polis tarafından yakalandı.

Haber-Kamera: Ali AKSOYER/İSTANBUL DHA
İstanbul'da motosikletiyle önünü kestiği otomobilde bulunan Ersin Yavonova(28)'i tabancayla yaralayarak içinde 500 bin lira bulunan çantayı gasp eden şüpheli Tarkan E.(46) polis tarafından yakalandı. Şüphelinin olay sırasında yaraladığı Ersin Yavonova'nın yanındaki Y.A.'nın da suç ortağı olduğu belirlendi. Polis Y.A.'yı yakalamak için operasyonlarını sürdürüyor.

FİLM GİBİ SOYGUN
Okmeydanı'nda bulunan Perpa alışveriş merkezi, Piyelapaşa bulvarı bağlantı yolunda 20 Temmuz 2018 tarihinde meydana gelen olayda bir bankadan 500 bin lira çeken Ersin Yavonova'nın kullandığı 34 KBM 49 plakalı otomobilin önü motosikletli bir şahıs tarafından kesildi. Otomobile doğru ateş açan başında kask bulunan gapçı, Ersin Yavonova ve yanında bulunan Y.A.'yı vurarak yaraladıktan sonra içinde 500 bin lira olan çantayı alarak kaçtı.

3 KİŞİ DAHA ÖNCE SERBEST BIRAKILMIŞTI
Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturmada polis aralarında olay sırasında yaralanan Y.A.'nın da bulunduğu 3 kişiyi gözaltına almış, ancak adliyeye sevk edilen şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest kalmışlardı.

POLİS FAİLİN PEŞİNİ BIRAKMADI
Gasp Büro Amirliği ekipleri tarafından olayla ilgili sürdürülen çalışmalarda yakalanmamak için cep telefonu bile kullanmadığı öğrenilen olayın faili Tarkan E.'nin izi Bahçelievler'de bulundu. Çobançeşme mahallesinde bir otelde kaldığı öğrenilen şüpheliyi yakalamak için dün operasyon yapıldı. Baskında Tarkan E. gözaltına alındı.

SUÇ ORTAĞINI YANLIŞLIKLA VURMUŞ
Gayrettepe'de bulunan Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilen şüphelin Tarkan E. "Susma" hakkını kullandı. Polis yaptığı soruşturmada Adli kontrol şartlarını yeri getirmeyerek karakola uzun süredir imzaya gitmeyen Y.A.'yı şüphelinin suç ortağı olarak aramaya başladı. Tarkan E.'nin olay sırasında otomobilde bulunan Y.A.'yı yanlışlıkla vurduğu belirlendi. Olayla ilgili ayrıca O.O. adlı kişinin de arandığı öğrenildi. Y.A ve O.O'nun soygunu birlikte planladıkları ve para karşılığı Tarkan E.'ye yaptırdıkları öğrenildi.

Görüntü Dökümü;
-Emniyetten çıkışları
-Olayla ilgili arşiv

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