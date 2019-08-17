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Yanmaktan komşuları kurtardı

YAŞAM HABERLERİ  | 17.08.2019 23:14 | Son Güncelleme

BOLU'da, evinde duş aldığı sırada çıkan yangın nedeniyle alevler arasında kalarak yaralanan Emre Ölmez (22), apartmandaki komşuları tarafından kurtarıldı.

Yanmaktan komşuları kurtardı

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)- BOLU'da, evinde duş aldığı sırada çıkan yangın nedeniyle alevler arasında kalarak yaralanan Emre Ölmez (22), apartmandaki komşuları tarafından kurtarıldı.
Yangın, saat 21.30 sıralarında Beşkavaklar Mahallesi Zanaat sokakta 5 katlı apartmanın bodrum katında Emre Ölmez'in yalnız yaşadığı evde meydana geldi. Evden çıkan dumanları gören apartman sakinleri kapıyı kırarak eve girdi. Komşular, yangın sırasında duş aldığı öğrenilen ve alevler içinde kalan Emre Ölmez'i dışarıya çıkardı. Vücudu yanan Ölmez'in üzerine komşuları tarafından ıslak battaniye sarıldı. Durum, itfaiye ve 112 Acil ekiplerine haber verildi. İtfaiye ekipleri yaklaşık yarım saatlik çalışma sonucu yangını söndürdü. Vücudunda yanıklar oluşan Emre Ölmez, 112 Acil ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.
KEDİ DE DIŞARI ÇIKARILDI
Bu arada, yoğun dumandan etkilenen apartman sakinleri de dışarı çıktı. Bir apartman sakinine ait 'Minnoş' isimli kedi de battaniyeye sarılarak dışarıya çıkarıldı. Yangın sebebiyle apartman ve mahalle sakinleri de büyük panik yaşadı.

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Yanmaktan komşuları kurtardıYanmaktan komşuları kurtardıYanmaktan komşuları kurtardıYanmaktan komşuları kurtardı

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