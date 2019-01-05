HABER

Yanmış aracında cesedi bulunan emekli öğretmen, toprağa verildi

YAŞAM HABERLERİ  | 05.01.2019 16:13 | Son Güncelleme

MANİSA'nın Kula ilçesinde, yangın çıkan otomobilinde yanmış cesedi bulunan emekli sınıf öğretmeni Mehmet Berber (54), gözyaşları arasında toprağa verildi.

Yanmış aracında cesedi bulunan emekli öğretmen, toprağa verildi

Hasan YİĞEN/KULA (Manisa), (DHA)- MANİSA'nın Kula ilçesinde, yangın çıkan otomobilinde yanmış cesedi bulunan emekli sınıf öğretmeni Mehmet Berber (54), gözyaşları arasında toprağa verildi.
Saraçlar Mahallesi girişinde 30 Aralık 2018 Pazar günü, 35 UFJ 84 plakalı yanmış otomobilin arka koltuğunda emekli öğretmen Mehmet Berber'in cansız bedeni bulundu. Berber'in yanmış cesedi, yapılan inceleme sonrası, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Yaklaşık 1,5 ay önce emekli olduğu belirtilen Mehmet Berber'in cenazesi, otopsi sonrası yakınlarına teslim edildi. Berber'in otomobilinde uyuyakaldığı, söndürülmemiş sigaranın yangına neden olduğunun değerlendirildiği belirtildi.
Mehmet Berber'in cenazesi, Saraçlar Mahallesi'nde öğle kılınan cenaze namazının ardından Ebedi Mezarlığı'nda toprağa verildi. Kula İlçe Milli Eğitim Müdürü Adem Sümen'in yanı sıra çok sayıda öğretmen, siyasi parti temsilcisi, sivil toplum kuruluşu başkanı, daire amiri, Berber'in akrabası ve ilçe sakini cenazeye katıldı.

FOTOĞRAFLI

Yanmış aracında cesedi bulunan emekli öğretmen, toprağa verildiYanmış aracında cesedi bulunan emekli öğretmen, toprağa verildiYanmış aracında cesedi bulunan emekli öğretmen, toprağa verildiYanmış aracında cesedi bulunan emekli öğretmen, toprağa verildi

Instagram fenomeninin büyük rezilliği! Hepimizi böyle kandırmışInstagram fenomeninin büyük rezilliği! Hepimizi böyle kandırmış
Beytüşşebap'ta ilginç kar temizliğiBeytüşşebap'ta ilginç kar temizliği
Tarihi kalenin surları yıkıldıTarihi kalenin surları yıkıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Kim inanır Aleyna Tilki'nin annesi olduğuna!

Kim inanır Aleyna Tilki'nin annesi olduğuna!

20 araç birbirine girdi! Ölü ve yaralılar var

20 araç birbirine girdi! Ölü ve yaralılar var

Türkiye'yi yasa boğan haber! Mertcan hayata tutunamadı

Türkiye'yi yasa boğan haber! Mertcan hayata tutunamadı

Noter kavgasında skandal detay! Görüntüler ortaya çıktı

Noter kavgasında skandal detay! Görüntüler ortaya çıktı

F.Bahçe'den G.Saray'a transfer teklifi

F.Bahçe'den G.Saray'a transfer teklifi

Meteoroloji'den İstanbul için yeni uyarı! Bu iki güne dikkat

Meteoroloji'den İstanbul için yeni uyarı! Bu iki güne dikkat

İlginizi Çekebilir

Aracına kasko yaptırmayanlar dikkat!

Aracına kasko yaptırmayanlar dikkat!

Herkes merak ediyordu! İşte 70 milyonluk büyük ikramiyenin...

Herkes merak ediyordu! İşte 70 milyonluk büyük ikramiyenin...

Her gün yenilenen Amazon Günün Fırsatlarını kaçırmayın!

Her gün yenilenen Amazon Günün Fırsatlarını kaçırmayın!

Erzurum'da iki kafadar yaptı! Önce kimse ne olduğunu anlamadı...

Erzurum'da iki kafadar yaptı! Önce kimse ne olduğunu anlamadı...

İstanbul'da dehşet! Arabadan inip kadına doğru koştu ve...

İstanbul'da dehşet! Arabadan inip kadına doğru koştu ve...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
40 dairelik sitede akılalmaz olay: Bombanın üzerinde yaşadık

40 dairelik sitede akılalmaz olay: Bombanın üzerinde yaşadık

'Doğumda öldü' denilmişti! 29 yıl sonra büyük şüphe

'Doğumda öldü' denilmişti! 29 yıl sonra büyük şüphe

Uludağ'da aç hayvanlara yemek götürürken kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti

Uludağ'da akılalmaz olay! Aç kalan hayvanlara yemek götürüyordu

16 kez yeni yıla giriliyor, şampanya baloncuklara dönüşüyor

16 kez yeni yıla giriliyor, şampanya baloncuklara dönüşüyor

Araştırma Görevlisi Ceren Damar Şenel'i öldüren cani adliyeye sevk edildi

İşte Türkiye'nin konuştuğu o cani!

Edirne'de yılbaşı gecesi dehşeti! 10 kişi 1 kişiyi dövdü, bekledi, yine dövdü...

Alkol alıp öyle birine mesaj attı ki sonrası korkunç!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.