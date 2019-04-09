Yanmış araçta cesetleri bulunan çiftin katil zanlıları hakim karşısında

NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir'in Acıgöl ilçesinde, yanmış araçta karı kocanın cesetlerinin bulunmasıyla ilgili tutuklanan sanık baba ve oğlu, hakim karşısına çıktı.

Nevşehir 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanıklar İ.A. ve oğlu R.A. ile taraf avukatları katıldı.

Sanık İ.A, kendisinin müstehcen içerikli görüntülerini kaydedip bununla tehdit eden iki kişi ile onların isteği üzerine, olaydan bir gün önce maktul Mustafa Şahin Akkoç'un bağ evine tuvalet penceresinden girdiklerini, yemek yiyip, uyuşturucu kullandıklarını iddia etti.

Para almak için bekledikleri ev sahibi Mustafa Şahin Akkoç ve eşi Ayfer Akkoç'un ertesi gün eve geldiklerini anlatan İ.A, çifti kelepçelediklerini anlattı.

Kendisiyle eve giren şüphelilerden birinin maktul Mustafa Şahin Akkoç'tan 1 milyon lira istediğini öne süren İ.A, "Maktül para olmadığını söyledi. Parayı telefonundan transfer etmek istediler ancak bankanın mobil uygulaması olmadığı için bunu yapamadılar. Bunun üzerine benimle eve giren iki kişi, Akkoç çiftini araçla evden götürdüler." dedi.