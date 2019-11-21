HABER

Burdur'da korkunç olay! Babasını öldürüp yakmış!

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.11.2019 16:10 | Son Güncelleme

Burdur'da kayıp olarak arandığı 3'üncü günde arazide yanmış cesedi bulunan çoban Hasan Hüseyin Süzen'i (60) öldürüp, yaktığını itiraf eden oğlu İsmail Süzen (25) ile onun kayınbiraderi Bahadır Bütüner (19), 'tasarlayarak öldürmek' suçundan tutuklandı.

Burdur'da korkunç olay! Babasını öldürüp yakmış!

Burdur'un Çeltikçi ilçesine bağlı Bağsaray köyünde oturan Hasan Hüseyin Süzen, 17 Kasım Pazar günü kayboldu. Ailesinin jandarmaya kayıp başvurusunda bulunulduğu Hasan Hüseyin Süzen için arama çalışması başlatıldı. Çalışmalar devam ederken, 19 Kasım Salı akşamı köy yakınlarındaki Demirli mevkiinde bulunan mesire alanında yanmış erkek cesedi bulundu. Yapılan incelemede, cesedin Hasan Hüseyin Süzen'e ait olduğu tespit edildi.

BABASINI ÖLDÜRÜP YAKTIĞINI İTİRAF ETTİ

Hasan Hüseyin Süzen'in ölümüyle ilgili soruşturma başlatan jandarma, oğlu İsmail Süzen ve onun kayınbiraderi Bahadır Bütüner'i, şüphe üzerine gözaltına aldı. İsmail Süzen'in ifadesinde, babası Hasan Hüseyin Süzen'i arazide öldürdükten sonra cesedini yaktığını itiraf ettiği belirtildi. Gözaltına alınan İsmail Süzen ile Bahadır Bütüner, jandarmadaki işlemlerinin ardından dün olay yerinde keşif yaptırıldıktan sonra Bucak Adliyesi'ne sevk edildi. Savcı tarafından sorgulanan İsmail Süzen ile Bahadır Bütüner 'tasarlayarak öldürmek' suçundan sevk edildikleri Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklanarak, Burdur E Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.

KAYIP BAŞVURUSU YAPMIŞ

Ekiplerin yaptığı araştırmalar sonucunda, Hasan Hüseyin Süzen'in kayıp başvurusunu oğlu İsmail Süzen'in yaptığı ortaya çıktı. Ayrıca, Hasan Hüseyin Süzen'in bir süre önce koyunlarını sattığı ve bu yüzden oğluyla sürekli tartıştığı belirtildi.

Diğer yandan olayla ilgili gizlilik kararı alındığı bildirildi.

Kaynak: DHA

PARTNER Genç kızı cinsel fantezisi mi öldürdü? Genç kızı cinsel fantezisi mi öldürdü?
FETÖ’den teslim olan kadına elektronik kelepçeFETÖ’den teslim olan kadına elektronik kelepçe
Uyuşturucu hapla yakalanan 3 kişi tutuklandıUyuşturucu hapla yakalanan 3 kişi tutuklandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Burdur simail süzen

En Çok Okunan Haberler

Yaşar Büyükanıt hayatını kaybetti

Yaşar Büyükanıt hayatını kaybetti

Canlı yayında skandal anlar! 74 yaşındaki eşini duşta aldattı

Canlı yayında skandal anlar! 74 yaşındaki eşini duşta aldattı

'Kuş ötmez diyorsun salatalığa...'

'Kuş ötmez diyorsun salatalığa...'

Cinsel içerikli paylaşımların nedenini açıkladı

Cinsel içerikli paylaşımların nedenini açıkladı

Kılıçdaroğlu'ndan Rahmi Turan'ın iddiasıyla ilgili ilk açıklama

Kılıçdaroğlu'ndan Rahmi Turan'ın iddiasıyla ilgili ilk açıklama

Soylu'nun tepki gösterdiği dizininin oyuncuları olay çıkardı

Soylu'nun tepki gösterdiği dizininin oyuncuları olay çıkardı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Meteoroloji uyardı! Beklenen yağmur geliyor

Meteoroloji uyardı! Beklenen yağmur geliyor

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Bir kent diken üstünde! Sokaklar ablukaya alındı

Bir kent diken üstünde! Sokaklar ablukaya alındı

ABD’nin Adana Konsolosluğu'nda skandal kutlama

ABD’nin Adana Konsolosluğu'nda skandal kutlama

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Arkadaşını boğazını kestikten sonra vücudunun 6 yerinden daha bıçaklamış

Kan donduran cinayet! Önce boğazını kesti sonra...

Marmara Denizi'ndeki deprem araştırmasında ilk sonuçlar

Marmara Denizi'ndeki deprem araştırmasında ilk sonuçlar

Eczanede eline aldığı uyuşturucu yan etkisi bulunan ilacı yuttu

Eczanede şaşkına çeviren olay

TÜRKSAT baskını davasında Yargıtay, verilen cezaları onadı

Yargıtay kritik davada verilen cezaları onadı

Son dakika Balıkesir'de deprem! (Son depremler AFAD-Kandilli Rasathanesi)

Balıkesir'de 12 dakika arayla iki deprem!

İYİ Parti'den Lütfü Türkkan açıklaması

'AK Parti ile koalisyon yaparız' demişti! İYİ Parti'den açıklama

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.