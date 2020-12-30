Yansıyan ağrı nedir? Yansıyan ağrı neden önemlidir?

Bulunduğu hasta organdan başka bölgelere ağrıyı yansıtan hastalık bir nevi merkezdeki problemide uzun süre kamufle eder. Sırt veya kol bacak ağrıları sadece o bölgeden kaynaklanan bir ağrı mı? Hayır ağrının özüne inmek lazım. Sizi bambaşka bir bölgede farklı bir hastalıkla karşılayabilir. Yansıyan Ağrı Nedenleri İç organlarda meydana gelen hastalık çoğu zaman farklı bölgelere ağrı yayar. Hastalığın merkezinden çok uzak bölgelere ağrı verebilir. Yani yansıyan ağrı nerede olur denildiğinde, herhangi bir iç organda başlayan ağrının vücut genelinde başka bir alanında meydana gelir. Vücut mekanizması; Visseral afferent liflerin sonlandığı omurilik segmentlerine, derinin çeşitli bölümlerinden kaynaklanan somatik duyular iletilir. Bu visseral afferent lifler hayli güçlü birstimulus yani yoğun ağrı taşırlar. Gri madde olarak adlandırılan beyin örtüsü bu ağrının, kaynağını belirlemekte zorlanır. Bundan dolayı ağrının bu omurilik segmentlerinde sonlanan deri bölgesinde oluşmuş gibi yansıtır. Yani mekanizma ağrının odak noktasını belirleyemeyince sinir uçlarının ulaştığı yansıyan ağrı bölgeleri hastaymış gibi işaret verir. Tüm bu detaylar yansıyan ağrı özellikleri olarak betimlenir.

Kemikler, eklemler, kaslar gibi lokomotor yapılarda ve deride oluşan ağrıların yerini hasta doğru tespit edebilir. Fakat toraks ve abdomen içerisindeki organlardan kaynaklanan ağrının tam olarak nerede oluştuğuna emin olunmayabilir. Bu durumda yansıyan ağrı nasıl oluşur sorusuna da, hastalıklı organın olduğu bölgeden farklı bir bölgede hissedilen ağrıları kapsan her bölgede oluşur diye cevaplayabiliriz. Hangi Ağrılar Yansıyan Ağrıdır? Öncelikle vücudumuzda hasta ya da çalışma mekanizmasında sorun oluşan her organda meydana gelen ağrı çoğunlukla farklı bölge vasıtasıyla iletilir. Belli bir bölgeye yansıyan ağrının hangi organdan ya da hangi merkezde oluştuğu tespit edilmeli. Örneğin bacakta oluşan ağrının altından (miyalji ve romatizmal ağrılar harici) bel fıtığı sorunu çıkabilir. Yansıyan Ağrı Bölgeleri Nelerdir? Kalp Kaynaklı Yansıyan Ağrılar Kalpten kaynaklanan ağrı, angina pektoris adını verdiğimiz kalp kası iskemisine bağlı bir ağrı ise sıklıkla vücudun sol tarafına basınçlı ve sıkıştırıcı bir ağrı olarak yansır. Fakat, kalbe ait ağrıyı taşıyan affarent lifler T1-5 spinal segmentlerde sonlanan lifler olduğundan ve aynı segmentler kolun iç kısmından gelen affarent liflerin de sonlandığı segmentlerde olduğu için, kolun iç kısmına ağrı verebilir. Bu durum, kalp merkezli hastalığın yansıyan ağrı nedenleri kapsamında değerlendirilir.

Diyafram Ağrıları Diyaframda oluşan bir hastalık neticesinde ve yakın ilişkili dolaşım sisteminden kaynaklanan ağrı sternum (göğüs kemiği, sağ ve sol kaburga kemikleri arasında bulunan göğüs kafesi kemiği) arkasında ve omuz bölgesinde hissedilir. Safra Kesesi Ağrıları Safra taşı ağrıları ise çoğu zaman sağ kürek kemiğine, iki kürek kemiğinin ortasına ve sırta doğru yayılım göstermektedir. Ayrıca safra kesesi problemi mide bulantısı ve kusma olarakta belirti verir. Midede oluşan bu sorun (mide herhangi bir hastalık yok ise) safra kesesi hastalığının bir yansıması olarak değerlendirilir. Mide Ağrıları Mide kaynaklı ağrı, kramp gibi sorunların yansıması da karnın sol üst tarafında yoğun bir şekilde ortaya çıkar. Özellikle kusma öncesi karında oluşan bu ağrı en üst seviyeye çıkar. Bu yansıyan ağrının yanı sıra yanma hissi, kusma, bulantı, ishal gibi etkenler görülebilmektedir. Tüm bunların yanı sıra sırta vuran ağrı da mideyi işaret edebilir. Bronş Kaynaklı Yansıyan Ağrılar Bronşlardan kaynaklanan ağrılar göğsün orta bölgesine yansır. Yoğun bir enfeksiyon ve balgam oluşumu varsa sırta kadar ağrı yansıtabilir. Üst solunum yollarında nefes alış verişi ile yanma olarak da yansıyabilir.