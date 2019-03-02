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"Yapacağımız harcamaları sizlere soracağız"

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.03.2019 21:27 | Son Güncelleme

CHP Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mansur Yavaş: - "Harcadığınız paraların nereye gittiğini ödediğiniz her makbuzun arkasında göreceksiniz. Yapacağımız harcamaları sizlere soracağız"

CHP Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mansur Yavaş, "Harcadığınız paraların nereye gittiğini ödediğiniz her makbuzun arkasında göreceksiniz. Yapacağımız harcamaları sizlere soracağız." dedi.

Yavaş, Etimesgut'ta Seçim Koordinasyon Merkezi'nin açılışında yaptığı konuşmada, 25 yıldır Ankara'daki çoğu problemin çözülemediğini, seçildiği taktirde Ankara'daki problemleri çözmek için herkesle uyumlu çalışacaklarını anlattı.

Harcamaların şeffaf bir şekilde yapılacağını ifade eden Yavaş, "Harcadığınız paraların nereye gittiğini ödediğiniz her makbuzun arkasında göreceksiniz. Yapacağımız harcamaları sizlere soracağız çünkü sizin paralarınızı harcıyoruz biz." diye konuştu.

Projelerinin tamamının Ankara'yı kalkındırmak üzerine olduğunu belirten Yavaş, Ankara'yı turizmde, tarımda, sanayide kalkındırmak, istihdamın önünü açmak istediklerini aktardı.

İlk yapacağı projelerden birinin fuar alanını bitirmek olduğunu dile getiren Yavaş, "Fuar alanını bir an önce bitireceğiz ki Ankara'daki tüccarımız, esnafımız, sanayicimiz malını orada sergilesin, hem Ankara'ya hem Türkiye'ye hem yurt dışına satsın. Böylelikle üretim artsın, daha çok insan çalıştırsınlar. Onlar para kazandıkça yine bu para Ankara'nın içine dağılacak." dedi

Açılışa, CHP Genel Başkan Yardımcısı Haluk Koç, CHP Etimesgut Belediye Başkan Adayı Celal Çelik ve CHP Ankara İl Başkanı Rıfkı Güvener de katıldı.

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CHP Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mansur Yavaş

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