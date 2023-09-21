Yapacağınız tostları daha sağlıklı ve lezzetli hâle getirecek en iyi granit tost makineleri

Bol malzemeli sıcacık bir tosta kim hayır der ki? Tost keyfinizi doyasıya yaşamak için makine tercihiniz de çok önemli. Makineler döküm, granit veya teflon plakalara sahip olabilir. İyi kızarmış ve iç malzemesi pişmiş bir tost için granit tost makinelerine göz atabilirsiniz. Siz de granit tost makinesi tavsiyelerine ihtiyaç duyuyorsanız en iyi granit tost makinelerini beraber keşfedelim!

Granit tost makinesi nedir?

Granit materyalden üretilen tost makineleri, yüksek ısıya dayanıklıdır ve aynı zamanda ısıyı eşit bir şekilde dağıtır. Bu sayede homojen şekilde pişmiş bir tost elde edebilirsiniz. Granit taşından üretilen bu tost makineleri kullanışlı ve sağlam bir seçenek oluşturur. Ayrıca granit yüzeyler çizilme ve darbelere karşı dayanıklı yapıdadır. Yanma ve yapışma olmadan pratik bir şekilde pişirme sağlar. Tost ya da et yapıyor olun, istediğiniz ürünü yapışma olmadan kolayca pişirebilirsiniz. Bu özelliği pratik kullanım ve temizlik sağlamasının yanı sıra sağlıklı bir lezzet deneyimi de sunar.

Granit tost makinesi nasıl temizlenir?

Aklınızı en çok kurcalayan sorulardan biri de tercih edeceğiniz makinenin nasıl temizleneceği olabilir. Granit materyal her ne kadar yanmaz yapışmaz özelliğe sahip olsa da düzenli olarak temizlenmesi gerekir. İlk olarak makinedeki yağ ve kirlerin daha kolay temizlenmesi için cihazı birkaç dakika ısıtabilirsiniz. Fişini çektikten ve kağıt havluyla kirini aldıktan sonra, granit plakaları sünger ve sabunlu su yardımıyla temizleyebilirsiniz. Tost makineleri yüksek ısı yaydığından genellikle deterjan gibi kimyasallarla temizlenmesi önerilmez. Eğer inatçı lekeler varsa sirkeli su ve kabartma tozu kullanabilirsiniz. Cihazın geri kalanını bir bezle silebilir ve içinde kalan kırıntıları fırça yardımıyla çıkarabilirsiniz.

Granit tost makinesi sağlıklı mı?

Granit, doğal bir taş türüdür ve kimyasal katkı maddeleri içermez. Bu nedenle granit kaplama, sağlığa zararlı kimyasal maddelerin ısı sonucunda yiyeceklere geçişini engeller. Ayrıca granit kaplamanın yapışmaz özelliği sayesinde az yağlı ya da yağsız pişirme imkânı olduğundan daha sağlıklı yemekler hazırlamak mümkün. Sağlıklı beslenebilmek için gıda tercihleriniz kadar pişirmek için kullandığınız cihazların da malzemesine dikkat etmeniz gerekebilir. Granit tost makinesi, eşit ısı dağıtım özelliği ile yiyecekleri yakmadan pişirir. Zararlı kimyasalların yiyeceklere geçişini engelleyen ve eşit pişirme imkânı sunan granit tost makinelerinin sağlıklı olduğunu söyleyebiliriz.

1. Lezzetli tostlar için: Korkmaz Tostkolik Inox Siyah Granit Tost Makinesi

Sepette %10'a varan indirimler kazanmak için tıklayın!

Korkmaz Tostkolik Inox/Siyah Granit Tost Makinesi, granit kaplamalı yüzeye sahip ve geniş yüzeyi ile kullanışlı bir model olarak karşımıza çıkıyor. Cihazla tost yapabileceğiniz gibi et, balık veya sebzeleri pişirmek için ızgara olarak da kullanabilirsiniz. 180 derece açılabilen kapağı ile geniş bir pişirme ünitesine dönüşen model, pratik lezzetler oluşturmanıza yardımcı olur. 6 adet tost ekmeği kapasitesine sahip oluşu sayesinde de hızlıca tostunuzu hazırlayabilirsiniz. Yanma ve yapışma göstermeyen ızgaraları kolayca çıkarılıp temizlenebilir. 1800 Watt gücü ve otomatik ısı kontrolü özellikleriyle öne çıkan cihaz, enerji tasarrufu da sağlıyor.

2. Kızarmış ekmek ve tostların yıldızı: Arzum AR2035 Tostçu Neo Granite Nar Izgara ve Tost Makinesi

Nar rengiyle satışa sunulan Arzum AR2035 Tostçu Neo Granite Nar Izgara ve Tost Makinesi ile nar gibi kızarmış lezzetler hazırlamaya ne dersiniz? Isı ayar düğmesi ve ikaz lambasına sahip cihaz, aşırı ısınmayı önleyerek aynı zamanda yiyeceklerin eşit şekilde pişmesini sağlıyor. Pişireceğiniz yiyeceğin kalınlığına göre üst gövdesini ayarlayabilir ve bu sayede besinlerin şeklinin bozulmadan pişmesini sağlayabilirsiniz.

Aynı anda 6 adet tost yapabilme kapasitesine sahip model; granit, çıkarılabilir, kolay temizlenebilen ve yanmaz yapışmaz plakaları ile dikkat çeker. Siz de hem tostunuzu pratik bir şekilde hazırlamanın hem de rahatça temizlik yapmanın keyfini çıkarabilirsiniz.

3. Çizilmelere karşı dayanıklı plakaları ile: Karaca Gastro Classic Izgara ve Tost Makinesi

Karaca Gastro Classic Izgara ve Tost Makinesi, granit kaplamalı plakaları ile yanmaz yapışmaz bir kullanım sunar. Aynı zamanda çizilmelere karşı dayanıklıdır. Üst gövdesi farklı kalınlıktaki gıdalar için ayarlanabilir. 180 derece açılabilen gövdesi sayesinde, adeta bir ızgara görevi gören cihaz ile kısa sürede lezzetli yemekler hazırlamanız mümkün.

2000 Watt gücü ve 4 kademeli sıcaklık ayarı ile yiyeceklerinizi dilediğiniz gibi pişirebilirsiniz. Kısa devre koruması bulunan model, güvenli kullanım sağlar. Dik konumda durabilme ve kilitleme modu sayesinde de kolayca muhafaza edebilirsiniz. Plakaları çıkarabilir olduğundan kolay temizlik sağlar, ister bulaşık makinesinde ister elde yıkayabilirsiniz.

4. Eşit şekilde ısıyı dağıtır: Arnica Tostit Maxi Granit Rose Izgaralı Tost Makinesi

5 farklı ısı ayar seçeneği ile öne çıkan Arnica Tostit Maxi Granit Rose Izgaralı Tost Makinesi, 2000 Watt güce sahiptir. Termostat özelliği ile enerji tasarrufu sağlar ve ısıyı eşit şekilde yayar. 6 adet tost yapabilme kapasitesi sayesinde beklemeden hızlıca tostlarınızı servise hazır hale getirebilirsiniz!

180 derece açılan tost makinesini, geniş yüzeyli bir ızgara olarak kullanabilirsiniz. Granit yüzey, uzun ömürlü bir kullanım sunarken yapışmaz özelliği sayesinde gıda kalıntılarını yüzeyinde tutmaz. Eşit ısı dağılımı sağlamaya yardımcı olan ürün, tostlarınızın her iki tarafının da güzelce pişmesini sağlar.

5. Izgara olarak da kullanabilirsiniz: Emsan Magic Pro Mat Siyah Granit Izgara Tost Makinesi

Emsan Magic Pro Mat Siyah Granit Izgara Tost Makinesi, tost ve her türlü ızgara yapabilmek için ideal olan yapışmaz plakaları ile öne çıkıyor. Çıkarılabilen plakaları pratik bir temizlik sağlıyor ancak bu plakaların elde yıkaması öneriliyor.

1800 Watt ısıtma gücüyle kızarmış tostlar yemeye hazır mısınız? Ayarlanabilir termostat ve ısı kademeleri sayesinde dilediğiniz derece pişirme sağlayabilirsiniz. Kalabalık misafiriniz geldiğinde ocaklar yetmediyse imdadınıza 180 derece açılabilen plakalar yetişebilir. Etten sebzeye kadar birçok yiyeceği ızgara yapabileceğiniz bu cihaz ile pratik yemekler hazırlamak çok kolay!

6. Nefis öğünler için: Cvs DN3557 Tostagel Granit Tost Makinesi

Cvs DN3557 Tostagel Granit Tost Makinesi, granit plakaları ve ergonomik tasarımı ile fark yaratıyor. Kompakt tasarımıyla dik şekilde muhafaza edilebilen tost makinesi yer tasarrufu yapmak isteyenler için ideal. Bulaşık makinesinde yıkanabilen granit plakaları, rahat bir temizlik sağlıyor.

Eşit ısı ve baskı sağlayan özel teknolojiyle üretilen tost makinesi, yiyeceklerin mükemmel pişmesini sağlıyor. Şık tasarımı mutfaklarınıza estetik görüntü, hızlı ısıtma özelliği ise öğün hazırlarken size pratiklik katar. Geniş pişirme alanı ve ayarlanabilir sıcaklık düğmesi ile lezzetine doyum olmayan tostlar hazırlamak isterseniz ürüne göz atmanızı öneririz.

7. Temizliği oldukça kolay: Schafer Contempo Inox Siyah Tost Makinesi

Lezzetli tostların mimarı Schafer Contempo Inox Siyah Tost Makinesi, ısı ve çizilmeye karşı dayanıklı yanmaz yapışmaz granit pişirme yüzeyine sahip. Dış gövdesinin inox paslanmaz çelik oluşu birçok küçük ev aletinizle uyum sağlayacak nitelikte. İşten yorgun geldiniz ve pratik bir akşam yemeği mi istiyorsunuz? Termostatı istediğiniz sıcaklığa ayarlayın ve kendinize bol malzemeli bir tost hazırlayın!

1750 Watt ısıtma gücü ile sadece tost değil, et gibi ürünlerle de damaklarınızı şenlendirebilirsiniz. Çok amaçlı bir kullanım arıyorsanız 180 dereceye ulaşan yüzeyi sayesinde ızgara olarak kullanabileceğiniz bu ürünü deneyebilirsiniz.

8. Klasik stil sevenlere: Taşhan Mega İç Dış Granit Ocak Üstü Tost Makinesi

"Ne olursa olsun, klasikten şaşmam" diyenler, bu önerimiz tam size göre! Taşhan Mega İç Dış Granit Ocak Üstü Tost Makinesi, ocak üstünde pratik bir kullanım sağlar. İç ve dış yüzeylerinin granit olması sayesinde, ısı homojen bir şekilde yayılır ve yiyeceklerinizin pişme kalitesi artar. Sağlam ve dayanıklı yapısı, yapışmaz ve kolay temizlenebilen yüzeyleri nedeniyle birçok kişi tarafından tercih edilir.

İki büyük granit ızgara plakası sayesinde lezzetli tostlar hazırlayabilirsiniz. Ayrıca, makineyi kullandıktan sonra kolayca kaldırabilir ve mutfağınızda yer tasarrufu sağlayabilirsiniz. Ocağın ayarını dilediğiniz ısıya getirerek yiyeceklerinizi pişirebilirsiniz.

9. Avantajlı fiyatıyla: King P 637 1800 W Granit Kırmızı Izgara ve Tost Makinesi

King P 637 1800 W Granit Kırmızı Izgara ve Tost Makinesi, hızlı ve etkili pişirme imkanı sunuyor. Pratikliği ve dayanıklılığı bir araya getiren bu ürün, granit kaplaması ile yiyeceklerin yapışmasını engelliyor. Çizilmeye karşı dayanıklı ve sağlıklı bir malzeme olması nedeniyle de sıkça tercih edilen granitten üretilen cihazda kızarmış tostlar yapabilirsiniz. Çeşitli ısı ayarları sayesinde yiyeceğin türüne göre pişirme süresini ayarlayabilirsiniz. En ucuz granit tost makinesi arayışındaysanız bu modele göz atabilirsiniz. Ayrıca kırmızı rengi mutfağınıza bambaşka bir hava katabilir.

10. Kalabalık grupların tercihi: Sermelex Jumbo Granit Grill Inox Silex Izgara Tost Makinesi

Sermelex Jumbo Granit Grill Inox Silex Izgara Tost Makinesi çok yönlü kullanım sağlıyor. Tostun yanı sıra lahmacun, pizza ve bazlama gibi yiyecekleri de hazırlamanıza yardımcı olur. Geniş ve granit kaplamalı ızgara plakaları, yiyeceklerin tam kıvamında pişmesini sağlar. Ayarlanan sıcaklı ile de her tarif için özel pişirme ısısını kullanabilirsiniz.

1800 Watt etkili pişirme gücü, hızlı bir pişirme sağlarken kalabalık bir aile yemeğinde hızlıca servis yapmanızı sağlar. Kolay temizlenebilir bir ürün olsa da eğer temizlik yapmaya vaktiniz yoksa makineye yağlı kağıt koyabilir ve yiyeceğinizi pişirebilirsiniz. Bu sayede makinenin kirlenmesinin önüne geçebilirsiniz.

11. Sağlıkla pişirin: Arzum AR2009 Sultane Kırmızı Granite Izgara Ve Tost Makinesi

Aynı anda 4 adet tost yapabilme imkânına sahip Arzum AR2009 Sultane Kırmızı Granite Izgara Ve Tost Makinesi, üst gövdesinin yiyecek kalınlığına göre ayarlanabilmesi sayesinde gıdaların ezilmesini önlüyor. Granit kaplamalı ızgara plakaları, lezzetli ve sağlıklı tostlar hazırlamanıza imkân sağlar.

Bu ürün ile ister Ayvalık tostu gibi bol malzemeli bir tost isterseniz de tam tahıllı ekmeğinize beyaz peynirli bir tost hazırlayabilirsiniz. Eşit bir şekilde pişmiş ve yanmamış tostunuzun keyfini çıkarabilirsiniz! Açılan kapakları ile anında bir ızgaraya dönüştüreceğiniz tost makineniz ile sebze ızgaraları yapabilir ve sağlıklı öğünler oluşturabilirsiniz.

12. Şık bir tercih: Arnica Diamond Mint Yeşili Tost Makinesi

Prime üyesi olup bedava kargo ve daha birçok avantajdan yararlanmak için tıklayın!

Mint yeşili rengiyle mutfağınıza şıklık katacak bir diğer önerimiz ise Arnica Diamond Mint Yeşili Tost Makinesi. 5 kademeli ısı ayarı ile mükemmelliği hedefleyen makine ile yiyeceklerinizi dilediğiniz ayarda pişirebilirsiniz. Yağ toplama haznesi barındıran model temiz bir kullanım da sağlar. Üstelik granit tost makinesi temizliği de oldukça kolay! Yapmanız gereken yalnızca plakaları çıkarmak ve yıkamak.

En iyi granit tost makinesi yorumları arasında bir kullanıcı "5 kademeli sıcaklık ayarı, yağ haznesi, çıkarılabilir kapak, genel malzeme kalitesi ile çok kaliteli bir makine." şeklinde üründen memnuniyetini dile getirmiş. Siz de denemeye hazır mısınız?

Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.

