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"Yapamayacağımız hiç bir şeyi vaad etmeyeceğiz"

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.02.2019 09:57 | Son Güncelleme

Bursa’nın Yenişehir ilçesinde 27 yıldır belediyede görev yapan ve herkesimden vatandaşın gönlünde taht kuran Cumhur İttifakı Belediye Başkan Adayı Davut Aydın, "Yapamayacağımız hiç bir şeyi vaad etmeyeceğiz.

Bursa’nın Yenişehir ilçesinde 27 yıldır belediyede görev yapan ve herkesimden vatandaşın gönlünde taht kuran Cumhur İttifakı Belediye Başkan Adayı Davut Aydın, "Yapamayacağımız hiç bir şeyi vaad etmeyeceğiz. İddialı projelerle geliyoruz. Projelerimizi önümüzdeki günlerde kapsamlı bir toplantıyla açıklayacağız" dedi.
İhlas Haber Ajansı Bursa Bölge Müdürlüğünü ziyaret eden Davut Aydın, adaylık sürecini ve 31 Mart Seçimleriyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu.
27 seneli bir belediyecilik geçmişi olduğunu ve Cumhur İttifakı’nın adayı olduğunu söyleyen Davut Aydın, "27 senelik bir belediyecilik geçmişim var. MHP’den aday adayı olarak girdim, tabi o zaman daha adaylığımız kesinleşmemişti. Daha sonra Cumhur İttifakının kurucuları Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Genel Başkanımız Devlet Bahçeli’nin almış olduğu Cumhur İttifakı kararının bir seçim ittifakı olmadığını, memleketimizin geleceği adına kurulan bir ittifak olduğunun bilinciyle aday olduk ve Bursa’da Cumhur İttifakı’nın Yenişehir adayı bize kısmet oldu. 18 tane belediye başkanı adayından bir tanesi de biz olduk. Buradan tüm belediye başkan adaylarına Cumhur İttifakı’nın adaylarına, herkese başarılar diliyorum. 31 Mart seçimlerinde inşallah Türkiye’de, benim ilçemde, ilimde, Cumhur İttifakı iktidar olacaktır buna inanıyorum." diye konuştu.
Önemli projeleri olduğunu ve önümüzdeki günlerde bunu kamuoyu ile paylaşacaklarını anlatan Aydın, "Hükümetin yapmış olduğu, yapacağı işlerin takibini mutlaka yapacağız. Ama belediye olarak bizim de çok güzel projelerimiz var. İnşallah bu projelerimizi önümüzdeki hafta açıklamayı düşünüyoruz ama olmazsa olmazımız, öyle tahmin ediyorum ki diğer adaylarında gündemindedir, bizim ilçemizin çok acil bir kapalı pazar alanına ihtiyacı var, trafik sorunu var, otoparka ihtiyacımız var. Otopark yapamazsan trafik sorununu halledemezsin. Mevcut belediye başkanının Pazar alanıyla ilgili bir projesi var, inşallah onu hayata geçirebilirsek, haftanın bir günü Pazar alanı, diğer 6 gün otopark olarak kullanabiliriz. Bunun acil olması için daha basitleştirebiliriz, 2019 yılı içerisinde inşallah bunu başarabiliriz düşüncesi içerisindeyim. Bu benim değil diğer adayların da kesinlikle gündemindedir." dedi.
Cumhur ittifakında MHP adına nazar boncuğu özelliği taşıdığını hatırlatan Aydın, "Bizim örnek olmak olmamız lazım. Her zaman söylüyorum bir, sıfırdan daima büyüktür. Bursa’da ben birim ve benden sonra gelecek arkadaşımızın önünü açmak zorundayım. Diğer 16 belediye başkanı adayımız kusura bakmasın ama benim özel olmam lazım, benim çok çalışmam lazım. İnşallah çok çalışacağız, yorulacağız. Ama vatandaşımızın 7 gün 24 saat emrinde ve hizmetkarı olacağız. İnsanları küçük şeylerle mutlu edebiliriz. Yapamayacağımız hiçbir şeyi vaat etmeyeceğiz, dürüst olacağız, insanları kandırmayacağız." diye konuştu.

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