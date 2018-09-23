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Yaparsın Aşkım sunucusu İlker Ayrık yayın sırasında annesini aradı

MAGAZİN HABERLERİ  | 23.09.2018 12:39 | Son Güncelleme

Yaparsın Aşkım sunucusu İlker Ayrık program çekimi sırasında annesini arayıp yardım istedi. Annesine telefon eden Ayrık, bakın ona ne sordu?

Yaparsın Aşkım sunucusu İlker Ayrık yayın sırasında annesini aradı

Sunuculuğunu İlker Ayrık’ın üstlendiği ekranların fenomen yarışma programı “Yaparsın Aşkım” ın yeni bölümüne göbek atma tartışması damga vuracak!

Eşlere "erkeklerle deplasmana gitmemize izin verir misiniz" diye soran İlker Ayrık, onay alamayınca "biz sizin günlerinize geliyor muyuz" diyerek karşı çıktı. Bunun üzerine kadınlar “Siz hiç küçükken annenizle güne gidip göbek atmadınız mı” diye sordu.

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Bu soru üzerine program çekiminde İlker Ayrık, annesini arayarak ondan yardım istedi. Önce günlerde annesine göbek atıp atmadıklarını soran Ayrık evet yanıtını alınca çok şaşırdı.

Hala göbek atıp atmadıklarını öğrenmek isteyen sempatik sunucunun annesi ile yaptığı telefon görüşmesi stüdyoda kahkaha dolu anların yaşanmasına neden oldu.


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Yaparsın Aşkım ilker ayrık

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