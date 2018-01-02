'Yaparsın Aşkım'a Karadenizli yarışmacı damga vurdu! İlker Ayrık zor sakinleştirdi

FOX TV ekranlarında İlker Ayrık'ın sunumuyla ekrana gelen 'Yaparsın Aşkım' isimli yarışma programının finalinde sinirler gerildi.

ELDİVENLERİ ÇIKARTIP STÜDYOYU TERK EDİYORDU

Yarışma boyunca sempatik tavırlarıyla hem ekran başındakileri hem de stüdyodakileri güldüren Karadenizli yarışmacı Soner, finalde istediği penaltı atışlarını yapamadığı gibi kurtarışlarda da etkisiz kaldı. Bu esnada stüdyodaki kardeşi tarafından Uğur tarafından sert bir dille uyarılan Soner, eldivenleri çıkartarak yarışmayı terk etmek istedi.

İLKER AYRIK SAKİNLEŞTİRDİ

Sunucu İlker Ayrık'ın araya girmesi ile güçlükle sakinleşen Soner, yarışmaya devam etti. Bu dakikalardan sonra da eşiyle birlikte istediği atışları ve kurtarışları yapamayan Karadenizli yarışmacı, arabayı rakibe kaptırdı.