Yapay Antikorlar Corona Virüsünün Tedavisinde Çığır Açabilir

Tüm dünya Corona virüsüne karşı aşı bulunmasını bekliyor. Ancak kimi uzmanlara göre pandemiyle mücadelede bir sonraki atılım, kanser ve başka bazı bozukluklara karşı kullanılan biyoteknoloji ürünü terapilerden gelebilir. Bunların başındaysa yeni Corona virüsüne karşı saldırıya geçmeleri için tasarlanan antikorlar geliyor.

Corona virüsünü hedef alacak monoklonal antikorların geliştirilmesi, dünyanın ileri gelen bilimadamları tarafından da desteklenen bir yaklaşım. ABD Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Başkanı Dr. Anthony Fauci, monoklonal antikorların, Corona virüsüne karşı ”neredeyse kesin” etkili olacağını söyledi.

Virüs, insan bedeninin ilk savunma duvarını aştıktan sonra daha özel bir savunma mekanizması devreye giriyor. Bu daha özel mekanizma, işgalci virüsü hedef alan hücrelerin üretimini tetikliyor. Bunlar arasında virüsü tanıyan, virüse kilitlenen ve enfeksiyonun yayılmasını önleyen antikorlar yer alıyor.

Biyolojik ve kimyasal süreçlerin basınç, sıcaklık gibi etkenlerin kontrol edildiği ortamlarda gerçekleşmesini sağlayan biyoreaktörlerde büyütülen monoklonal antikorlar, doğal olarak ortaya çıkan bu proteinlerin yani antikorların kopyaları olarak biliniyor.