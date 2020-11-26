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Yapay insan teknolojisi Samsung Neon telefonlara geliyor

26.11.2020 14:11 | Son Güncelleme:
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Yapay insan teknolojisi Samsung Neon telefonlara geliyor

Samsung’un yapay insan projesi Neon, akıllı telefonlar için hazırlanıyor. ‘’Bizim gibi görünen sanal bir varlık’’ olarak nitelendirilen Samsung Neon, Star Labs CEO’su Pranav Mistry’e göre çok yakında akıllı telefonlara geliyor. Mistry, bunun için bir tarih de vermiş durumda.

Samsung Neon projesi, yapay zeka desteği ile gerçekte var olmayan insanların yüzlerinden oluşuyor. Bu ‘yapay insanlar’, gerçek insanlarla makine öğrenmesi sayesinde gerçek zamanlı sohbet edebiliyor. Hatta duygu durumlarını anlayabiliyor ve karşılık verebiliyor. Samsung’un STAR (Samsung Technology and Advanced Research) Labs bölümünün şaşırtan projesinin bir örneğini CES 2020’de görmüştük. STAR Labs CEO’su Pranav Mistry’nin yeni açıklamaları ise bu teknolojiyi artık çok daha yakından deneyimleyebileceğimizi gösteriyor; Akıllı telefonlarımızla.

SAMSUNG NEON AKILLI TELEFONLAR İÇİN TESTTE

STAR Labs CEO’su Pranav Mistry, Twitter hesabı üzerinden Neon’a dair bir fotoğraf paylaştı. Bunun üzerine şu sıralar Samsung Galaxy S21 ailesiyle yakından ilgilenen ünlü sızıntı kaynağı Ice Universe, CEO’nun paylaşımına bir soru ile karşılık verdi. Sızıntı kaynağı Mistry’e Neon’un telefonlarda kullanılıp kullanılamayacağını sordu. STAR Labs CEO’sunun verdiği cevap ise birçok akıllı telefon kullanıcısını heyecanlandırdı. Zira Mistry, Neon’un telefonlarda test edildiğini aktardı. Hatta bunun için muhtemel bir tarih dahi verdi.

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SAMSUNG NEON TELEFONLARA NE ZAMAN GELECEK?

Neon akıllı telefonlara Mistry’nin söylediğine göre Noel’den öncesi için hazırlanıyor. Neon’un cihazlarda nasıl çalışacağı ise henüz net değil.

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