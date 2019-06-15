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Yapay Işık Gece Uykusunda Kilo Aldırıyor

15.06.2019 21:50 | Son Güncelleme

ABD Ulusal Sağlık Enstitüleri’nin son araştırmasına göre uyurken yapay ışığa maruz kalmak, özellikle kadınlara kilo aldırıyor. Araştırmanın sonuçlarına göre uyunan odanın yeterince karanlık olması, kadınların obez olma riskini de azaltıyor

Yapay Işık Gece Uykusunda Kilo Aldırıyor

Uyku sırasında odada televizyon ya da lamba ışığı olması, kilo alma ve obeziteye yakalanma riskini arttırıyor. ABD Ulusal Sağlık Enstitüleri’nin son araştırmasına göre uyurken yapay ışığa maruz kalmak, özellikle kadınlara kilo aldırıyor. Araştırmanın sonuçlarına göre uyunan odanın yeterince karanlık olması, kadınların obez olma riskini de azaltıyor.

43 bin 722 kadının katıldığı ve meme kanseriyle diğer hastalıklar için risk faktörlerini inceleyen araştırmadan çıkan yan sonuçlardan biri de uyku ve kilo arasındaki bağlantı oldu. Araştırma başladığında kanser ya da kalp hastalığı olmayan, gece çalışmayan ve hamile olmayan 35 ile 74 yaş arasında kadınlar katılımcı olarak seçildi. Araştırmanın bir bölümünde kadınlara odada ne tür ışık varken uyudukları soruldu.

Araştırmacılar, çalışmanın başında kadınların boy, kilo, basen ve kalça ölçüleriyle vücut kitle endeksi baz alındı. Sonraki beş yıl boyunca katılımcıların verdikleri bilgilerle kilo değişimleri takip edildi. Bu sayede uzmanlar obezite ve kilo alımıyla ışığın bağlantısını saptamayı başardı.

Araştırmada ufak bir gece lambasının kiloyla bağlantısı kurulamadı. Ancak televizyon ekranının ışığında uyuyan kadınların yüzde 17’sinin beş yıl içince beş kilo aldığı belirlendi.

Araştırma ekibi, kentlerde yaşayanların sokak ışığına ve neon lambalara daha fazla maruz kaldığını ve ırksal farklılıkların da çalışmayı etkilediğini yadsımadı.

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