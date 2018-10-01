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Yapay kalpli Onur, hayata "Onurlu Büfe"de tutunuyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.10.2018 11:51 | Son Güncelleme

Henüz 3 günlükken kalp hastası olduğu anlaşılan 23 yaşındaki Onur Güneş, geçen yıl takılan yapay kalp sayesinde yaşama tutundu - Yapay kalple gelen yeni yaşamını annesi Halime Kırışık'ın yardımıyla sürdüren Güneş, açtığı "Onurlu Büfe" sayesinde geleceğe umutla bakabiliyor - Yapay kalple yaşamına devam eden Onur Güneş: - "(Kalp destek cihazı) Bu insanlara karşı değişik bir insan görüntüsü olarak geliyor. Bir elde çanta var ama umudunuzu hiç yitirmeyin. Ne istiyorsanız oraya doğru gidin, bu çantayı unutun. Durmadan çalışın" - "Büfede durmadan çalışıyorum. Çay veriyorum, insanlara tost yapıyorum. Günüm burada geçiyor. Alıştım artık. Daha önce evden çıkmıyordum. Bir hapishane hayatı yapmıştım kendime" - Anne Halime Kırışık: - "Benim hayatım zor mu? Evet, çok zor ama oğlumun yüzü güldüğü için belki anne olduğum için kolay görünüyor. Ben iyi tarafından bakıyorum. 'Yanımda, nefes alıyor' diyorum. Daha önce nefes alamıyordu, çırpınıyordu. Bundan dolayı bunları görünce şükrediyorsun"

İSTANBUL (AA) - HATİCE ŞENSES - Kalp anomalisiyle dünyaya gelen ve henüz 3 günlükken kalp hastası olduğu anlaşılan 23 yaşındaki Onur Güneş, geçen yıl takılan yapay kalp sayesinde yaşama tutundu.

Güneş'in, uzun süre sağlıklı bireyler gibi yaşamasının ardından, 2007'de durumu ağırlaştı.

Bu dönemde tedavi edilmesiyle 10 yıl daha nakil olmadan yaşaması, rutin hayatını sürdürmesi sağlanan Onur Güneş, 2017'de kalp krizi geçirerek durumu ağırlaştı. Yapılan müdahalelerle krizi atlatan Güneş'e, geçen yıl yapay kalp takıldı.

Yapay kalple gelen yeni yaşamını annesi Halime Kırışık'ın da yardımıyla sürdüren Güneş, sevenlerinin desteğiyle işlettiği ve "Onurlu Büfe" adını verdiği iş yerinde geleceğe umutla bakabiliyor.

Hayatını yapay kalp sayesinde sürdüren ama artık yoluna gerçek bir kalple devam etmek isteyen Güneş, güzel haberin geleceği günün hayalini kuruyor.

- "Yapay kalp hayatlarını kolaylaştırsa da tek başlarına olmaz"

Halime Kırışık, AA muhabirine yaptığı açıklamada, oğlunun uzun süre sağlıklı bireyler gibi yaşayabildiğini belirterek, "Çocukluğunu da böyle yaşadı. 2007'ye kadar normal yaşadık." dedi.

Kırışık, 2007'de şikayetleri artan oğlunu tekrar hastaneye götürdüklerini, bu dönemi de yapılan müdahale ile atlattıklarını ancak geçen yıl hayatlarının değiştiğini ifade etti.

Geçen yıl geçirilen kalp krizinin ardından oğluna yapay kalp takılmasına karar verildiğini aktaran Kırışık, şöyle devam etti:

"Bu sürecin arkasında, kalp naklinin çok az olması var. Bir senede gittiğimiz hastanede iki kişiye kalp nakli yapılabildi. Bu çantanın olması çok iyi ama biz organ bağışı yapmadığımız için de bunun sayısı her geçen gün artıyor. Ama bu hayat çok da kolay yaşanmıyor. Mutlaka bu insanlar birine endeksli yaşıyor. Bir Onur bir anne ya da bir Ahmet, bir Mehmet ile yaşamak zorunda. Onlar iki kişi yaşamak zorunda. Bu çanta ne kadar hayatlarını kolaylaştırsa da tek başlarına olmaz. Kriz geçirme, pili bitme ihtimali var. Duştan sonraki pansumanında destek vermezsen mikrop kapma var. Beslenmesi için özel menü yapmak zorundasın. Bunları yaparsan siz, biz gibi yaşayabilir. Yapay kalpli bütün hastalarımızın yanında özverili biri olmak zorunda."

Kırışık, "Benim hayatım zor mu? Evet, çok zor ama oğlumun yüzü güldüğü için, belki anne olduğum için kolay görünüyor. Ben iyi tarafından bakıyorum. 'Yanımda, nefes alıyor' diyorum. Daha önce nefes alamıyordu, çırpınıyordu. Bundan dolayı bunları görünce şükrediyorsun." diye konuştu.

- "Mücadeleyi bırakmak intihar etmek demektir"

Yapay kalple oğlunun yaşamının kolaylaştığını ancak ilk dönemlerde oğlunun eve kapanıp, sosyal hayatıyla tüm bağlarını kopardığını dile getiren Kırışık, bunun üzerine bir şey yapması gerektiğine karar verdiğini anlattı.

Kendisi de ayakkabı imalatçısı olan Kırışık, oğlunu yeniden yaşama bağlamak için bir uğraş bulması gerektiğine inanarak "Onurlu Büfe" adıyla bir iş yeri açtıklarını söyledi.

Kırışık, şöyle konuştu:

"Emekli olmadan önce çalıştığım firmanın bahçesinde bir büfe açmak için izin istedim. Onur şu anda bahçesine büfe açtığımız şirkette bir çalışandı. Biz büfeyi açtık, ilk bir ay oğlum orada küçük bir oda var oradan hiç çıkmadı. Sonra benim artık yetişemediğimi görünce Onur çantayı tuttu refleksleriyle satış yapmaya başladı. Biri oradan 'Bir çay verir misin?' dediğinde ben tost yapıyorsam Onur çay vermeye başladı. Onur şu anda 2-3 aydır aktif halde çalışıyor. Sabah 08.30'da gidiyoruz, akşam 21.00'de geliyoruz. Çok şükür Onur orada seviliyor, çok da iyi çalışıyor. Onur şu anda çantasıyla kendisiyle barışık olduğu için çok mutluyum. Şu anda tek istediğim, eğer oğlum için hayırlıysa ona kalp çıksın çıksın. Mücadeleyi bırakmak intihar etmek demektir. Biz uğraşacağız, gücümüzün yettiği kadarını yapıp, takdiri Allah'a bırakacağız."

- Kalp nakli bekliyor

Onur Güneş de çocukluğunun çok güzel geçtiğini, gençlik döneminde geçirdiği kalp kriziyle hayatının değiştiğini anlattı.

Yaşamına geçen yıl takılan yapay kalple devam ettiğini dile getiren Güneş, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Dışarı çıkarken elinde bir çantayla (kalp destek cihazı) çıkmak biraz tuhaf oluyor. İyileştikten sonra kafemizi açtık. Burada çalışıyorum, anneme yardım ediyorum. Eskiden şirkette muhasebe tutuyordum. Orada sürekli oturuyordum. O yüzden de burayı açtık. Burada durmadan çalışıyorum. Çay veriyorum, insanlara tost yapıyorum. Günüm burada geçiyor. Alıştım artık, daha önce evden çıkmıyordum. Bir hapishane hayatı yaptım kendime. Artık alıştım, sabah, akşam buradayım. Eskiden nefes alamıyordum, şimdi yürüyebiliyorum, nefes alabiliyorum. Rutin işlerimi yapabiliyorum. Şimdi de kalp bekliyoruz. Allah'ın izniyle bir kalp çıkarsa."

Onur Güneş, kendisi gibi kalp hastası olup, yapay kalple yaşayan kişilere de "(Kalp destek cihazı) Bu insanlara karşı değişik bir insan görüntüsü olarak geliyor. Bir elde çanta var ama umudunuzu hiç yitirmeyin. Ne istiyorsanız oraya doğru gidin, bu çantayı unutun. Durmadan çalışın." sözleriyle seslendi.

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