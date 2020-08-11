'Yapay ofis sesi odaklanmama yardımcı oluyor'

Koronavirüs salgını nedeniyle karantina sırasında evden çalışmak zorunda olmak pek çok kişinin yalnız hissetmesine yol açtı.

İstatistikçi Paul Hewson gibi bazı kişiler, bu yalnızlıklarını gidermek için yapay ofis sesi sağlayan internet sitelerine başvurdu.

Yazıcı, kahve makinesi, sohbet eden insanlar gibi arka plan seslerinin yer aldığı internet sitelerini salgın sırasında milyonlarca kişi ziyaret etti.

Hewson BBC'ye yaptığı açıklamada, "Arka planda sohbet sesinin olması gerçekten odaklanmaya ihtiyaç duyduğumda bunu yapabilmemi sağlıyor" dedi.

"Sadece ofis sesinin mi yoksa insanlar ile ilişki kurmanın mı işe yaradığını bilmiyorum."

Hewson daha önce açık planlı ofislerde de çalışmış, kendi özel ofisi de olmuş ancak karantina döneminde sürekli aynı yerde çalışmakta zorlandığını söylüyor.

Bir arkadaşı ofiste var olan seslerin istenilen seviyede yayınlanmasını sağlayan bu siteleri denemesini önermiş.

"Bir hafta sonra fotokopi makinesi sesinin beni rahatsız ettiğini farkettim. Bu nedenle onu çıkardım. Ve işte! İhtiyacım olduğu zaman odaklanabiliyordum."