Yapay şelale inşaatında vincin sepeti yere çakıldı: 3 ölü, 1 yaralı

Ramazan ÇETİN/ DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde yapımı devam eden Seyir Tepesi 1'inci kısım yapay şelale inşaatında bomu kırılan vincin sepetindeki işçilerden 3'ü öldü, 1'i yaralandı. Ölenler arasında Afganistan uyrukluların da bulunduğu belirtildi.
Olay, bugün saat 15.30 sıralarında Çamlaraltı Mahallesi'ndeki, Pamukkale Belediyesi'nin özel bir inşaat firmasına yaptırdığı Seyir Tepesi 1'inci kısım yapay şelale inşaatında meydana geldi. Şelale inşaatında duvarın yapımı sırasında kule vincin sepetinde Afganistan uyruklu oldukları belirtilen işçilerin çalıştığı sırada vincin birinci bomu kırıldı. Bomun kırılmasıyla işçilerin bulunduğu sepet yaklaşık 30 metreden yere çakıldı. Diğer işçilerin ihbarı üzerine olay yerine ambulans ve polis ekipleri gönderildi. Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri yerdeki işşçilerden 1'nin yaşamını yitirmiş olduğunu belirledi. Yaralı olan diğer 3 kişi ilk müdahale sonrası Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Olay yerinde yaşamını yitiren kişinin Afganistan uyruklu olduğu bildirildi. Hastaneye kaldırılan ve durumlu ağır olan 3 yaralıdan 2'si de doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralının tedavisinin ise sürdüğü bildirildi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlatırken, şantiyede çalışan işçilerin büyük kısmının yabancı uyruklu olduğu öğrenildi.
Şantiyedeki görevliler, gazetecilerin görüntü almasını engellemeye çalıştı.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den Alaattin Çakıcı için flaş sözler
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan dikkat çeken sözler
ABD'nin gizli silahı böyle görüntülendi! Akdeniz'de bekletiliyor!
Diyarbakır’daki çocuk ölümü için şarbon iddiası
İstanbul'da düşen helikopterin pilotu "şüpheli" sıfatıyla ifade verdi
Yeni iPhone'lar kadınları isyan ettirdi
İstanbul Pendik’te yakalanan dilencinin üzerinden çıkanlar şoke etti!
Rusya'dan Türkiye'yi ilgilendiren 'İdlib' mesajı
Ders kitapları dağıtılmayacak mı? MEB'den son dakika açıklaması
Meral Akşener onayladı! İYİ Parti'de flaş karar
Bu kare Türkiye'de çekildi! 2 katlı 10 bin mezarı hazır bekletiyorlar
Apple'dan şok gece zammı! İşte yeni fiyatlar
Okuyucu Yorumları 0 yorum