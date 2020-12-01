"Yapay sürü bağışıklığı 2022'ye kadar sürebilir"

Umut veren aşı haberlerine karşı uyarıda bulunan Almanya'nın Münih kentindeki Schwabig Hastanesi'nin Enfeksiyonoloji Bölümü Başkanı Clemens Wendtner, koronavirüse karşı ilaç geliştirme araştırmalarının da yoğun şekilde sürmesi gerektiğini söyledi.

Şimdiye kadar gelen aşı geliştirme haberlerinin çok iyi ve umut verici olduğunu vurgulayan Wendtner, ancak aşıyla yapay sürü bağışıklığının sağlanabilmesi için halkın yüzde 60 ila 70'nin aşılanması gerektiğini ve bunun da 2022 yılının başına kadar zaman alabileceğini ifade etti. O zamana kadar da hastaların tıbbi tedavisinin sağlanması gerektiğini vurgulayan Wendtner, bu nedenle ilaç geliştirme çalışmalarının aşı bulunduktan sonra da aynı şekilde önemli olduğuna dikkat çekti.

Covid-19 tedavisinde kullanılan ilaçlar

Dünya genelinde koronavirüsle etkili şekilde mücadele eden bir ilaç şimdiye kadar geliştirilebilmiş değil. Covid-19 hastalarının tedavilerinde yaygın olarak bir kortizon ilacı olan deksametazon uygulandığına işaret eden Wendtner, bu ilacın hastalığın ileri evrelerinde Covid-19'un yol açtığı aşırı iltihaplanmayı önlemek için kullanıldığını söyledi.