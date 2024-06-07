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Yapay tatlandırıcı tehlikesi! Bilim insanları ortaya koydu: Kalp krizi ve felce neden olabilir

Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
07.06.2024 14:56
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Tatlandırıcının insan sağlığı üzerindeki etkileri hala tartışılırken kullanımı her geçen gün giderek artıyor. Düşük kalorili yapay tatlandırıcı ksilitol maddesinin, kalp krizi ve felce neden olabileceği ortaya çıktı. Bilim insanlarının yaptığı araştırmada 2004-2011'de kalp rahatsızlığı için tedaviye alınan hastaların 1157 kan örneği ile yüksek kalp rahatsızlığı riski altındaki 2 bin 100 kişinin kan örneklerini incelenerek sonuca ulaşıldı.

Yapay tatlandırıcı tehlikesi! Bilim insanları ortaya koydu: Kalp krizi ve felce neden olabilir

Bilim insanları, "ksilitol" isimli düşük kalorili yapay tatlandırıcının, kalp krizi ve felce yol açabileceğini ortaya koydu. "European Heart Journal" dergisinde yayımlanan araştırmaya göre araştırmacılar, 2004-2011'de kalp rahatsızlığı için tedaviye alınan hastaların 1157 kan örneği ile yüksek kalp rahatsızlığı riski altındaki 2 bin 100 kişinin kan örneklerini inceledi.

Ksilitol, başta sakızlar olmak üzere çikolata şekeri, şeker, nane, diyabet dostu gıdalar ve ağız bakımı ürünlerinde sık kullanılan bir maddedir.

Sakız ve diş macunu gibi birçok üründe kullanılan yapay tatlandırıcı ksilitolun, kanın daha kolay pıhtılaşmasına neden olabildiğini tespit eden araştırmacılar, pıhtıların kalbe ulaşmasıyla kalp krizine, beyne ulaşmasıyla da felce yol açabileceğini belirledi.

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Araştırma ekibinden Dr. Stanley Hazen, CNN'e yaptığı açıklamada, ksilitolun obezite ve diyabet gibi hastalığı bulunanlara alternatif tatlandırıcı olarak verildiğine dikkati çekerek, bunun ölümcül sonuçlar doğurabileceği konusunda uyardı.

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Ksilitol için yapılan araştırmanın sonuçlarının eritritol ile benzerliğine işaret eden Hazen, kalp hastalığı riski taşıyanların kanlarında yüksek seviyede ksilitol bulunmasının, bu rahatsızlıklara kapılma tehlikesini iki kat artırdığını vurguladı.

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Hazen, şekerin glukoz seviyesini yüzde 10-20 artırmasının normal olduğunu belirterek, sağlıklı gönüllülere ksilitol içeren içecek verdiklerinde glukoz seviyelerinin 1000 kat arttığına dikkati çekti.

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Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Haziran 2023'te yapay tatlandırıcılardan aspartamı, insanlar için "muhtemel kanserojen" olarak sınıflandırmış, günlük alım miktarı aşılmadığı sürece kullanımının güvenli olduğunu açıklamıştı. (AA)


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felç kalp krizi tatlandırıcı yapay tatlandırıcılar
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