Mynet Trend

YAZARLAR

Tuğçe Gülçiçek

Yazarın Diğer Yazıları
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Köşe Yazıları

Yapay zekâ çağı ve telif hakları

13.10.2025 16:52
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Artık yapay zekâ çağındayız. Bu çağda yapay zekâ; yazı yazmaktan, resim yapmaya hatta yeni bir şarkı yaratmaya kadar birçok işi ve görevi yerine getirebiliyor. Gelecekte ise bunlardan çok daha fazlasını yapabileceği bir gerçek. Çünkü üretken yapay zekâ yerine artık Yapay Genel Zekâ’nın (AGI) adı geçmeye başlamış durumda. Ancak bildiğimiz kadarıyla henüz hiçbir şirketin Yapay Genel Zekâ’ya ulaşamadığı günümüzde, dünya genelinde bir konu üzerine tartışma yaşanıyor: Yapay zekâ ve telif hakları...

Bugün yapay zekâ denildiğinde akıllara ChatGPT, Gemini veya DeepSeek gibi yapay zekâ tabanlı sohbet botları; Nano Banana, Midjourney, DALL-E ve Sora gibi yapay zekâ tabanlı fotoğraf ve video oluşturucuları ve daha fazlası geliyor. Tüm bu saydığım ya da sayamadığım yapay zekâ mecraları ile şiir, metin, resim vb. yapay zekâ tabanlı içerik çok kolay bir şekilde üretilebiliyor. İşte bu noktada da telif hakları konusu karşımıza çıkıyor.

Yapay zekâ çağı ve telif hakları 1

ÇOK FARKLI GÖRÜŞ VAR

Yapay zekâ üretimi fikir ve içeriklerin telif haklarına ilişkin konularda dünyada birbirinden farklı birçok görüş bulunuyor. Kimileri yapay zekâ tarafından üretilen içeriklerin hukuken sahipsiz olduğunu iddia ediyor, kimileri insan ortaklığında ve insan yönlendirmesiyle üretildikleri için "ortak eser" olarak sayılabileceklerini öne sürüyor, kimileri de yapay zekâ tarafından üretilen içeriklerde telif hakkı olamayacağını savunuyor. Genellikle bu tartışmaların asıl nedeni için hukuk alanında yapay zekâ ve telif hakları ile ilgili henüz net bir yasal çerçevenin bulunmaması gösteriliyor.

Yapay zekâ çağı ve telif hakları 2

ADIMLAR ATILIYOR

Bazı ülkeler ise harekete geçerek yapay zekâ ve telif hakkı tartışmalarını bitirip çözüme kavuşturacak önemli ve net adımlar atmaya başladı bile. Bunun sonucunda dünya genelinde yapay zekâ ve telif haklarına ilişkin yeni ve kapsayıcı yasal düzenlemelerin yapılması ve bu konuda net bir yasal çerçevenin sunulması bekleniyor. Böylece yapay zekâ ve telif hakkı konusundaki tartışmaların sona erip bir çözüme kavuşacağı öngörülüyor.

Yine de yapay zekânın çok hızlı bir şekilde geliştiği düşünüldüğünde yapay zeka ve telif hakkı konusunun önümüzdeki senelerde de en kritik hukuki başlıklardan biri olmaya devam edeceği düşünülüyor.

Mynet'in Sesi
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Ormandan topladı zehirlenip hayatını kaybetti!Ormandan topladı zehirlenip hayatını kaybetti!
"Grip Benzeri" hastalık eğitimi durdurdu: Hong Kong'da 1 ölü!"Grip Benzeri" hastalık eğitimi durdurdu: Hong Kong'da 1 ölü!

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

Diğer Yazarlarımız

Nilgün Akbıyık

Nilgün Akbıyık

"Erken tanı hayat kurtarır" sözü en çok bu kanser türü için geçerli! Son yazıları İncele
Kerim Kökden

Kerim Kökden

YORUMCU SERGEN YALÇIN NE DERDİ? Son yazıları İncele

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.