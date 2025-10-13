Yapay zekâ çağı ve telif hakları

Bugün yapay zekâ denildiğinde akıllara ChatGPT, Gemini veya DeepSeek gibi yapay zekâ tabanlı sohbet botları; Nano Banana, Midjourney, DALL-E ve Sora gibi yapay zekâ tabanlı fotoğraf ve video oluşturucuları ve daha fazlası geliyor. Tüm bu saydığım ya da sayamadığım yapay zekâ mecraları ile şiir, metin, resim vb. yapay zekâ tabanlı içerik çok kolay bir şekilde üretilebiliyor. İşte bu noktada da telif hakları konusu karşımıza çıkıyor.

ÇOK FARKLI GÖRÜŞ VAR

Yapay zekâ üretimi fikir ve içeriklerin telif haklarına ilişkin konularda dünyada birbirinden farklı birçok görüş bulunuyor. Kimileri yapay zekâ tarafından üretilen içeriklerin hukuken sahipsiz olduğunu iddia ediyor, kimileri insan ortaklığında ve insan yönlendirmesiyle üretildikleri için "ortak eser" olarak sayılabileceklerini öne sürüyor, kimileri de yapay zekâ tarafından üretilen içeriklerde telif hakkı olamayacağını savunuyor. Genellikle bu tartışmaların asıl nedeni için hukuk alanında yapay zekâ ve telif hakları ile ilgili henüz net bir yasal çerçevenin bulunmaması gösteriliyor.

ADIMLAR ATILIYOR

Bazı ülkeler ise harekete geçerek yapay zekâ ve telif hakkı tartışmalarını bitirip çözüme kavuşturacak önemli ve net adımlar atmaya başladı bile. Bunun sonucunda dünya genelinde yapay zekâ ve telif haklarına ilişkin yeni ve kapsayıcı yasal düzenlemelerin yapılması ve bu konuda net bir yasal çerçevenin sunulması bekleniyor. Böylece yapay zekâ ve telif hakkı konusundaki tartışmaların sona erip bir çözüme kavuşacağı öngörülüyor.

Yine de yapay zekânın çok hızlı bir şekilde geliştiği düşünüldüğünde yapay zeka ve telif hakkı konusunun önümüzdeki senelerde de en kritik hukuki başlıklardan biri olmaya devam edeceği düşünülüyor.