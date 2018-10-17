Yapay zekâ fakültesi

Üniversitenin resmi haber sitesinde yer alan bilgilere göre, yeni fakültede özellikle yapay zekâ ve programlama alanlarında çalışmalar yürütülecek. 50 yeni akademisyen daha fakülteye alınacak. Böylelikle üniversitede yapay zekâ ve programlama alanında çalışan bilim insanlarının sayısı neredeyse ikiye katlanmış olacak.
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