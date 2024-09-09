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Yapay zekâ sarılma videosu nasıl yapılır? Yapay zekâ ile sarılma videosu yapımı

Defne Vera Şahin Defne Vera Şahin
06.09.2024 16:40
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Son zamanlarda, TikTok ve diğer sosyal medya platformlarında yapay zekâ teknolojisiyle oluşturulan sarılma videoları dikkat çekici bir popülarite kazanmış durumdadır. Yapay zekâ sarılma efekti sayesinde, yan yana yerleştirilmiş 2 fotoğraf, yapay zekâ yardımıyla fotoğraftaki kişilerin birbirlerine sarıldıkları bir videoya dönüştürülür. Peki, yapay zeka sarılma videosu nasıl yapılır?

Yapay zekâ sarılma videosu nasıl yapılır? Yapay zekâ ile sarılma videosu yapımı

Kişiler, yapay zekânın yardımıyla, kaybettikleri yakınlarının sanal bir yansımasını görerek onlara özlem duygularını biraz da olsa hafifletebilmektedir. Bu tür videolar, teknolojinin sunduğu yeniliklerin duygusal iyileşme sürecinde nasıl rol oynayabileceğini göstermektedir. Ayrıca, bu trendin geniş kitlelere ulaşması, yapay zekânın sadece pratik değil, aynı zamanda duygusal ve psikolojik alanlarda da etkili olabileceğini ortaya koyar. Sosyal medya platformlarında hızla yayılan bu içerikler, teknoloji ve insan duyguları arasındaki sınırları yeniden şekillendirirken, her geçen gün daha fazla insanın bu sanal teselliye erişmesini sağlar.

Yapay zeka sarılma videosu nedir?

Yapay zekâ sarılma efekti sayesinde, yan yana yerleştirilmiş 2 fotoğraf, yapay zekâ yardımıyla fotoğraftaki kişilerin birbirlerine sarıldıkları bir videoya dönüştürülür. Bu teknoloji, kullanıcıların kaybettikleri yakınlarının veya ünlülerin fotoğraflarını kendi fotoğraflarıyla birleştirip, sanal bir kucaklaşma anı oluşturmasına olanak tanır.

Fotoğraftan sarılma videosu yapma akımı sayesinde, birçok kişi hem duygusal hem de eğlenceli içerikler üretir. Bu trend, insanların sevdiklerine olan özlemlerini ifade etmelerine ve yaratıcılıklarını sergilemelerine olanak sağlar. Sosyal medya platformlarında bu tür içerikler hızla yayılır ve duygusal bağlarla eğlenceli içerikler arasında bir köprü kurar.

Yapay zekâ sarılma videosu nasıl yapılır?

Son dönemde popüler olan akım sayesinde yapay zekâ ile sarılma yapımı sıklıkla merak edilmektedir. Luma Ai gibi çeşitli yapay zekâ uygulamaları sayesinde, TikTok'ta sarılma akımı oluşturulabilmektedir. Bu sayede kullanıcılar, kendi fotoğraflarını ünlülerin görselleriyle birleştirebilir ya da farklı iki kişinin görüntülerini kullanarak sarılma videoları hazırlayabilirler.

Luma AI sarılma efekti için uygulamaya yüklenen fotoğraflar, kısa bir süre içinde sarılma videolarına dönüştürülür. Videolar, işlem tamamlandıktan sonra cihazınıza indirilir ve paylaşım için hazır hâle gelir. Buna olanak sağlayan özelliğin adı ise Luma Dream Machine olarak geçer.

Dream Machine, kullanıcıların metin tabanlı senaryolarını anlık olarak hareketli görüntülere dönüştüren bir yapay zekâ platformudur. Bu araç, yapay zekâ algoritmalarını kullanarak yazılı senaryoları canlı ve dinamik videolara çevirir. Süreç, AI'nin derin öğrenme modelleriyle desteklenir.

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