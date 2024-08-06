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  4. Yapay zekâ şirketi OpenAI'de kriz! Yollarını ayırdı

Yapay zekâ şirketi OpenAI'de kriz! Yollarını ayırdı

Evin Özbey Evin Özbey İçerik Editörü
06.08.2024 17:48
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Teknolojide büyük çığır açan ve açıldığı ilk günden beri konuşulan yapay zekâ alanının öncü şirketlerinden OpenAI’de beklenmedik kriz yaşandı. OpenAI yönetimde bulunan üç kişiyle yollarını ayırma kararı aldı.

Yapay zekâ şirketi OpenAI'de kriz! Yollarını ayırdı

Teknolojiye yeni bir kapı aralayan ChatGPT'nin şirketi OpenAI yönetim kadrosundaki üç yöneticiyle yollarını ayırdı. OpenAI başkanı Greg Brockman'ın uzun bir süre izin aldığı, şirketin tüketici ürünleri başkan yardımcısı Peter Deng'in şirketten ayrıldığı ve bir diğer kurucu ortak olan John Schulman'ın rakip yapay zekâ firması Anthropic'e katılmak için OpenAI'dan ayrıldığı iddia edildi.

OpenAI başkanı Greg Brockman, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada yıl sonuna kadar izin aldığını belirterek, "OpenAI'yi 9 yıl önce kurduğumdan beri ilk kez rahatlıyorum" dedi.

chat

‘‘HEDEFİ ANTHROPİC'TE TAKİP ETMEYE KARAR VERDİM’’

Diğer kurucu ortak olan John Schulman da ayrılışını, "OpenAI'dan ayrılmak konusunda zor bir karar aldım. Bu seçim, AI uyumuna odaklanmamı derinleştirme ve kariyerimin teknik çalışmalara geri dönebileceğim yeni bir bölümünü başlatma isteğimden kaynaklanıyor. Bu hedefi Anthropic'te takip etmeye karar verdim" sözleriyle doğruladı.

X'te, OpenAI CEO'su Sam Altman da Schulman'ın ayrılığına, "OpenAI'da yaptığınız her şey için teşekkür ederim. Sizi çok özleyeceğiz." sözleriyle yanıtladı.

Yapay zaka şirketinde yaşanan bir dizi üst düzey ayrılıklar üst üste gelirken OpenAI, 11 kişi olarak başladığı kurucu kadroya, üç kişi olarak devam ediyor.

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OpenAI ChatGPT
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