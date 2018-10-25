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Yapay Zeka Açlık Sorununu Çözer mi?

25.10.2018 16:12 | Son Güncelleme

Dünyada her 9 kişiden biri açlık çekiyor ve bu sayı her geçen gün artıyor. Bunun tek nedeni yoksulluk değil. Yardım kuruluşları, yapay zeka gibi teknolojileri küresel gıda güvenliğine karşı savaşmak için kullanıyor

Yapay Zeka Açlık Sorununu Çözer mi?

Yapay zeka, gelişmekte olan ülkelerde ve çatışmalar ya da doğal felaket nedeniyle sorunlar yaşanan yerel alanlardaki çiftçilere yardımcı olmak için çok büyük miktarda veri analiz edebiliyor. Bu verilere çiftçiler akıllı telefonlar üzerinden ulaşabiliyor.

Ancak gelişmekte olan ülkeler, yeni teknolojilere ulaşma konusunda geride kalıyor.

Teknoloji olsa bile ortada başka engeller var. Yeni teknolojilerin gelişmekte olan ülkelere ulaşması uzun sürebilir. Yine de birçok kişi ileri teknolojinin gıda güvenliği konusunda sıkıntı yaşanan bölgelerdeki çiftçilere ulaşabilmesini umuyor.

Yardım örgütlerinde çalışanlar, girişimcilerin küresel açlıkla mücadele konusunda teknolojiler geliştirebilmeleri için kendi ülkeleri dışındaki yerlere bakmaları gerektiğini söylüyorlar. Ve elbette çiftçilerin yapay zekadan yararlanarak gelişmekte olan ülkelerdeki açlığın önüne geçebilmesi için eğitimlerden görmeleri gerekiyor.

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