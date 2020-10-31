HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. Yapay zeka birçok yanlışın yapılmasına neden oldu

Yapay zeka birçok yanlışın yapılmasına neden oldu

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 31.10.2020 12:04 | Son Güncelleme

Dünyanın en büyük sosyal medya şirketlerinden bir tanesi olarak bilinen Facebook, “yapay zeka çöp ya” açıklaması yapmak üzere. Hadi gelin detaylara birlikte bakalım.

Yapay zeka birçok yanlışın yapılmasına neden oldu

En çok kullanılan sosyal medya platformu Facebook, “yapay zeka çöp ya” minvalinde bir açıklama yaptı. Aslında bu açıklamayı yapan Facebook resmi hesabı değildi. OpenAI geçtiğimiz günlerde GPT-3 isimli bir sistem tanıttı. Facebook’un Baş Yapay Zeka Şefi Yann LeCun konuyla alakalı olumsuz konuştu. Herkesin takdirini kazanan GPT-3, ona göre sadece balon bir uygulama.
Yann LeCun tarafından yapılan açıklamalar, yapay zeka gelişmeleri konusunda büyük öneme sahip. Bu alanda çalışmalar yürüten uzman sayısının yeterli olmaması nedeniyle her çıkan yeni gelişme olağanüstü gibi görünebiliyor. Facebook’tan böylesine üst düzey bir eleştiri gelmesinin nedeni de buydu.

Yapay zeka firması NABLA tarafından da bazı olumsuz açıklamalar geldi. Bu açıklamaların önemli bir bölümü sektörel başarısızlıklardı. Tıp ve diğer sektörlerde pek başarı elde edemeyen yapay zeka henüz netlik kazanamadı. Yine NABLA tarafından yapılan açıklamalara bakılırsa, yapay zeka bazı şirketlerde fatura yansıtmayı unuttuğunu da ifade etti.
GPT-3 ile yapılan bir çalışma daha çöpe gitmişti. Buna göre bir hastaya kendisini öldürmesini tavsiye etti. Tüm bu durumlar, giderek daha fazla sorunun ortaya çıkabileceğini gösteriyor. Sizce yapay zeka henüz hazır değil mi? Konuyla alakalı düşüncelerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşabilirsiniz.

Yapay zeka orijinal ses ile çeviri yapacak

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Kaynıyla yasak aşk yaşayıp kocasından mezarı başında af diledi! İşte o anlar Kaynıyla yasak aşk yaşayıp kocasından mezarı başında af diledi! İşte o anlar
LG K92 resmi olarak tanıtıldıLG K92 resmi olarak tanıtıldı
Öfkeliyken 10’a kadar saymak işe yaramıyor! Yapmanız gereken...Öfkeliyken 10’a kadar saymak işe yaramıyor! Yapmanız gereken...
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Resmen mucize: 17 saat sonra enkazdan çıkarıldı
Resmen mucize: 17 saat sonra enkazdan çıkarıldı
Star TV'den İbo Show kararı!
Star TV'den İbo Show kararı!
Enkaz altındaki çocuğun sözleri yürekleri dağladı: Ağabey sen gitme
Enkaz altındaki çocuğun sözleri yürekleri dağladı: Ağabey sen gitme
İzmir'deki depremden acı haberler geliyor
İzmir'deki depremden acı haberler geliyor
MasterChef'te kim elenecek? Yarışmacının babasından kafa karıştıran paylaşım
MasterChef'te kim elenecek? Yarışmacının babasından kafa karıştıran paylaşım
İzmir depremiyle ilgili skandal paylaşım sonrası flaş gelişme
İzmir depremiyle ilgili skandal paylaşım sonrası flaş gelişme
İlginizi Çekebilir
İşini kaybetmiş birine asla söylememeniz gereken 20 şey!
İşini kaybetmiş birine asla söylememeniz gereken 20 şey!
Doğal gazla çalışan Volkswagen Golf 1.5 TGI görücüye çıktı!
Doğal gazla çalışan Volkswagen Golf 1.5 TGI görücüye çıktı!
Devlerin arasında bir sürpriz... İşte dünyanın en çok ziyaret edilen internet siteleri
Devlerin arasında bir sürpriz... İşte dünyanın en çok ziyaret edilen internet siteleri
Xiaomi Mi Band 5'in bir tık ötesine geçen saatini tanıttı!
Xiaomi Mi Band 5'in bir tık ötesine geçen saatini tanıttı!
iPhone 12 Türkiye fiyatı bir kez daha ortaya çıktı!
iPhone 12 Türkiye fiyatı bir kez daha ortaya çıktı!
Airpods Pro’yu tahtından indirdi
Airpods Pro’yu tahtından indirdi
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Intel 11. Nesil işlemcilerle karşımıza çıktı
Intel 11. Nesil işlemcilerle karşımıza çıktı
LG K92 resmi olarak tanıtıldı
LG K92 resmi olarak tanıtıldı
Büyük ekran, hızlı şarj ve uygun fiyatı ile karşımızda
Büyük ekran, hızlı şarj ve uygun fiyatı ile karşımızda
Samsung finansal alandaki başarılarına bir yenisini daha ekledi
Samsung finansal alandaki başarılarına bir yenisini daha ekledi
Origin OS fark yaratmaya geliyor
Origin OS fark yaratmaya geliyor
Tersine şarj özelliğinde önemli detaylar
Tersine şarj özelliğinde önemli detaylar
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.