Yapay zeka birçok yanlışın yapılmasına neden oldu

En çok kullanılan sosyal medya platformu Facebook, “yapay zeka çöp ya” minvalinde bir açıklama yaptı. Aslında bu açıklamayı yapan Facebook resmi hesabı değildi. OpenAI geçtiğimiz günlerde GPT-3 isimli bir sistem tanıttı. Facebook’un Baş Yapay Zeka Şefi Yann LeCun konuyla alakalı olumsuz konuştu. Herkesin takdirini kazanan GPT-3, ona göre sadece balon bir uygulama.

Yann LeCun tarafından yapılan açıklamalar, yapay zeka gelişmeleri konusunda büyük öneme sahip. Bu alanda çalışmalar yürüten uzman sayısının yeterli olmaması nedeniyle her çıkan yeni gelişme olağanüstü gibi görünebiliyor. Facebook’tan böylesine üst düzey bir eleştiri gelmesinin nedeni de buydu.

Yapay zeka firması NABLA tarafından da bazı olumsuz açıklamalar geldi. Bu açıklamaların önemli bir bölümü sektörel başarısızlıklardı. Tıp ve diğer sektörlerde pek başarı elde edemeyen yapay zeka henüz netlik kazanamadı. Yine NABLA tarafından yapılan açıklamalara bakılırsa, yapay zeka bazı şirketlerde fatura yansıtmayı unuttuğunu da ifade etti.

GPT-3 ile yapılan bir çalışma daha çöpe gitmişti. Buna göre bir hastaya kendisini öldürmesini tavsiye etti. Tüm bu durumlar, giderek daha fazla sorunun ortaya çıkabileceğini gösteriyor. Sizce yapay zeka henüz hazır değil mi? Konuyla alakalı düşüncelerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşabilirsiniz.

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