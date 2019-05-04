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Yapay Zeka Çağında Eğitim Konferansı düzenleniyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.05.2019 11:35 | Son Güncelleme

EĞİTİMDE yapay zekanın öneminin konuşulacağı Yapay Zeka Çağında Eğitim Konferansı, 11 Mayıs Cumartesi günü gerçekleştirilecek.

İSTANBUL, (DHA) - EĞİTİMDE yapay zekanın öneminin konuşulacağı Yapay Zeka Çağında Eğitim Konferansı, 11 Mayıs Cumartesi günü gerçekleştirilecek. Alanında ünlü isimlerin yapacağı konuşmalar ile eğitimcilerin bu konuda biliçlendirilmesi amaçlanıyor.

İSTEK Okulları, Yapay Zeka Çağında Eğitim Konferansı düzenleyecek. Fizikçi, matematikçi ve teknolog olan Wolfram Research Europe’un CEO’su ve Kurucu Ortağı Conrad Wolfram'ın ana konuşmacı olacağı konferans, 11 Mayıs Cumartesi günü Yeditepe Üniversitesi İnan Kıraç Salonu’nda gerçekleşecek.

Türkiye'nin ilk füturist kadın konuşmacısı ve yazar Ufuk Tarhan, IBM Türkiye Strateji Lideri Nicholas Anderson ve ‘50 Soruda Yapay Zeka’ kitabının yazarı Prof. Dr Cem Say ufuk açıcı konuşmalarıyla eğitimcilere seslenecek.

Yaklaşık bin ilköğretim ve ortaöğretim eğitimcisinin dinleyici olarak katılması beklenen konferansın amacı, yapay zekâ çağında yaşamını sürdürecek ve iş yaşamına atılacak nesillere eğitim veren öğretmenlere ve eğitim yöneticilerine esinleyici fikirler sunmak.

Teknoloji editörü Ahmet Can'ın moderatörlüğünde yapılacak olan panelde ise Umut Şatır Gürbüz, Ceyhun Burak Akgül, Dr. Ayşen Köse, Aşkın Karakaş ‘Yapay Zeka Çağında Teknik Beceriler mi Yoksa Sosyal Beceriler mi?’ konusu üzerine keyifli bir sohbet gerçekleştirecekler.

CONRAD WOLFRAM HAKKINDA

Veri bilimi, modelleme ve matematik alanlarında inovasyona liderlik eden Wolfram, eğitimin bilgisayar temelli bir yapıya kavuşturulmasını veya bilgisayarca düşünme (computational thinking) konusunda müfredata bir ders eklenmesini savunanlar arasında öncü konumda yer alıyor. Bu değişimi desteklemek amacıyla computerbasedmath.org (CBM) ve computationalthinking.org sitelerini kuran Conrad, internetin geleceğinden 21’nci yüzyılda eğitime kadar çeşitli konularda konuşmalar yapıyor.

(FOTOĞRAFLI)

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