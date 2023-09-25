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Yapay zeka ChatGPT artık 'görebilecek, duyabilecek ve konuşabilecek'

25.09.2023 22:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yapay zeka uygulaması ChatGPT'yi geliştiren OpenAI, ChatGPT'nin yeni ses ve görüntü özelliklerini kullanıma sunmaya hazırlanıyor. ABD'li şirket, ChatGPT'nin artık "görebileceğini, duyabileceğini ve konuşabileceğini" duyurdu.

Yapay zeka ChatGPT artık 'görebilecek, duyabilecek ve konuşabilecek'

OpenAI'nin açıklamasında, ChatGPT'de yeni ses ve görüntü yeteneklerinin kullanıma sunulmaya başlanacağı bildirildi.

Yeni özelliklerin sesli görüşme yapmaya veya ChatGPT'ye ne hakkında konuşulduğunu göstermeye olanak tanıyacağına işaret edilen açıklamada, ses ve görüntünün ChatGPT'yi kullanmanın daha fazla yolunu sağlayacağı aktarıldı.

GÖRÜNTÜLER PAYLAŞILABİLECEK

Açıklamada, gelecek iki hafta içinde ChatGPT'deki ses ve görüntülerin "Plus" ve "Enterprise" kullanıcılarına açılacağı, sesin iOS ve Android işletim sisteminde ayarlardan etkinleştirilebileceği, görsellerin ise tüm platformlarda mevcut olacağı kaydedildi.

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Yeni özellikler sayesinde kullanıcılar sesli görüşmelere katılabilecek ve sohbet robotundan sesli yanıt alabilecek. Kullanıcılar ayrıca ChatGPT ile görüntüleri paylaşabilecek. (AA)

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