HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. Yapay zeka: 'Çin dünyayı domine edecek, ABD'nin rekabet şansı yok' diyen Pentagon yetkilisi istifa etti

Yapay zeka: 'Çin dünyayı domine edecek, ABD'nin rekabet şansı yok' diyen Pentagon yetkilisi istifa etti

21.11.2021 14:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD Savunma Bakanlığı'nın (Pentagon) bilgisayar yazılım sistemlerinden sorumlu en üst düzey yetkilisi Nicolas Chaillan, geçen hafta istifa etti. Chaillan, Amerikan ordusunun teknolojik dönüşümünün çok yavaş ilerlemesini protesto etmek için bu kararı aldığını söyledi. Chaillan, "Çin'in ABD'yi geçmesini izlemeye dayanamam" dedi.

Yapay zeka: 'Çin dünyayı domine edecek, ABD'nin rekabet şansı yok' diyen Pentagon yetkilisi istifa etti

ABD Savunma Bakanlığı'nın (Pentagon) bilgisayar yazılım sistemlerinden sorumlu en üst düzey yetkilisi Nicolas Chaillan, geçen hafta istifa etti. Chaillan, Amerikan ordusunun teknolojik dönüşümünün çok yavaş ilerlemesini protesto etmek için bu kararı aldığını söyledi.

"Çin'in ABD'yi geçmesini izlemeye dayanamam" diyen Chaillan, istifası sonrası ilk mülakatını İngiltere'de yayımlanan Financial Times gazetesine verdi.

Chaillan, ABD'nin, Çin kaynaklı siber ve diğer tehditlere yanıt vermekteki başarısızlığının, çocuklarının geleceğini tehlikeye attığını belirtti:

"15-20 yıl içinde Çin'le rekabet ve mücadele edemeyecek bir konumda olacağız. Bence bu şimdiden belli. Üzgün olmamız için de geçerli bir neden."

'Çin, küresel çapta hakimiyet kurma yolunda ilerliyor'

Financial Times'ın ilk sayfasındaki haber, gazetenin Washington'daki Dış Politika ve Savunma Muhabiri Katrina Manson'ın imzasını taşıyor.

Haberde, 37 yaşındaki Chaillan'ın 3 yıl boyunca, Pentagon çapında, siber güvenlik alanında önlemlerin artırılmasından sorumlu olduğu ve Amerikan Hava Kuvvetleri'nde onun görevi için özel bir makam oluşturulduğu belirtiliyor.

Financial Times'a konuşan Chaillan'a göre Çin, yapay zeka ve siber kapasite gibi alanlarda çok başarılı. Bu nedenle küresel düzeyde hakimiyet kurma yolunda ilerliyor.

Getty Images

Yeni teknolojilerin ABD'nin geleceği için, büyük bütçeli beşinci nesil F-35 savaş uçaklarından çok daha kritik önemde olduğunu vurgulayan Chaillan, sözlerini şöyle sürdürüyor:

"Çin, gelecekte dünyayı domine edecek. Medyadan jeopolitiğe her alanda, bu durum değişmeyecek. Bazı hükümet birimlerinde, ABD'nin siber savunması 'anaokulu düzeyinde' ".

Chaillan, yapay zeka konusunda Pentagon'la birlikte çalışmakta tereddüt eden Google'ı da "ABD'yi yavaşlatmakla" suçluyor; Çin şirketlerinin bu durumun tam aksine Pekin yönetimiyle birlikte çalışmalarının zorunlu tutulduğunu söylüyor.

"Çin, ahlaki değerleri umursamadan yapay zekaya büyük yatırım yapıyor" diyen Chaillan, tüm bu görüşleriyle ilgili olarak önümüzdeki haftalarda gizli oturumlarda ABD Kongresi'nde ifade vermek istiyor.

ABD Ulusal Güvenlik Komisyonu da, bu yıl Kongre'nin talebi üzerine hazırladığı raporda, Çin'in 10 yıl içinde ABD'yi geçerek dünyanın yapay zeka alanında süpergücü olacağı uyarısında bulunmuştu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Seni yarı yolda bırakmayacak çözümler için...Seni yarı yolda bırakmayacak çözümler için...
Seni yarı yolda bırakmayacak çözümler için...Seni yarı yolda bırakmayacak çözümler için...
Galaxy Tab S8 Ultra çentikli bir tasarımla gelecek Galaxy Tab S8 Ultra çentikli bir tasarımla gelecek
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Taytının altına topuklu giydi, yoga yaptı

Taytının altına topuklu giydi, yoga yaptı

Atık maddeden, dünyanın en değerli etken maddesini ürettiler

Atık maddeden, dünyanın en değerli etken maddesini ürettiler

Kan donduran kayıt! Kızlarını kendine kuma yapıp aynı anda...

Kan donduran kayıt! Kızlarını kendine kuma yapıp aynı anda...

'Hanımağa' yakalandı

'Hanımağa' yakalandı

1 milyonun üzerinde kişi başvurdu! Son tarih 30 Kasım

1 milyonun üzerinde kişi başvurdu! Son tarih 30 Kasım

Yer: İstanbul! Fransız kadınla otele giden Katarlının sonu kötü bitti

Yer: İstanbul! Fransız kadınla otele giden Katarlının sonu kötü bitti

İlginizi Çekebilir

Evde sinema keyfi nasıl yaratılır?

Evde sinema keyfi nasıl yaratılır?

Erzurum'da 5.1 büyüklüğünde deprem

Erzurum'da 5.1 büyüklüğünde deprem

En güçlü bilgisayarların temel taşı anakartlar

En güçlü bilgisayarların temel taşı anakartlar

10 gündür aranıyordu! Küçük Müslüme'den acı haber geldi

10 gündür aranıyordu! Küçük Müslüme'den acı haber geldi

Şoke eden anlar! Kimse engel olamadı, otomobili taşla parçaladı

Şoke eden anlar! Kimse engel olamadı, otomobili taşla parçaladı

En son 10 bin yıl önce gerçekleşmişti! Hasan Dağı harekete geçti

En son 10 bin yıl önce gerçekleşmişti! Hasan Dağı harekete geçti

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.