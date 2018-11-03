Yapay zeka destekli pasaport kontrolü geliyor

Göç nedeniyle sınır politikalarını katılaştıran AB'nin, sistemi hangi ülkelerde uygulamaya sokacağı da belli oldu. Peki bu sistemle neler değişecek? İşte yanıtları...

AB'de pasaport kontrolü değişti: İşte yeni sistem ve uygulanacak ülkeler

1 / 11 Avrupa Birliği pasaport kontrollerine yapay zeka destekli yalan makinesi getirmeye hazırlanıyor. Peki bu sistem ile neler değişecek?

2 / 11 Avrupa Birliği pasaport kontrollerini yeni teknoloji ile donatıyor.

3 / 11 Birlik dışından gelen yolcular yapay zeka destekli yalan makinesinin sorularını yanıtlayacak.

4 / 11 Özellikle terörle mücadele amacı ile geliştirilen sistem yolculara AB’ye gelme nedenlerini ve yasadışı olarak kalıp kalmayacakları sorularını soracak.

5 / 11 Uygulama ile olarak şu ülkelerde test edilecek:

6 / 11 Macaristan

7 / 11 Polonya

8 / 11 Yunanistan

9 / 11 Güney Kıbrıs

10 / 11 Almanya