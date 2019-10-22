Yapay zeka teknolojileri hakkında bilgi veren Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ahmet Yazıcı, “Yapay zeka tüm devlet politikalarını şekillendiren anahtar bir güç olmaya başladı” dedi. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Kurumsal İletişim Uygulama ve Araştırma Merkezinin çeşitli konularda alanında uzman öğretim üyeleri ile hazırladığı ESOGÜ Gündem’de bu hafta ESOGÜ Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Ahmet Yazıcı, yapay zeka teknolojilerini anlattı. Yapay zekanın temel referansı insan zekası olan ve zeki sistemler geliştirmeyi hedefleyen bir bilim ve mühendislik alanı olduğunu ifade eden Doç. Dr. Ahmet Yazıcı sağlıktan tarıma, uzay bilimlerinden endüstriyel uygulamalara kadar pek çok alanda yapay zeka teknolojilerinden faydalanıldığını belirtti. Yapay zekada da insan zekasında olduğu gibi iletişim zekası, sözel zeka, görsel zeka gibi farklı yapılanmaların olduğunu söyleyen Doç. Dr. Ahmet Yazıcı, iletişim zekasının sağladığı doğal dil işleme yeteneği sayesinde bugün robotların insanlarla konuşabildiğine dikkat çekti.

Yapay zeka devlet politikalarını şekillendiren anahtar bir güç olmaya başladı

Yapay zekanın endüstriyel uygulamalarını da anlatan Doç. Dr. Ahmet Yazıcı, dijital bilişim, endüstri 4.0, otonom sistemler, otonom araçlar ve mobil sistemlerde yapay zekanın itici güç olarak yerini koruduğunu, uluslararası birçok fuarda ürünleri yapay zekanın domine ettiğini kaydetti. Yazıcı, yapay zekanın tüm devlet politikalarını şekillendiren anahtar bir güç olmaya başladığını belirtti. Bugüne kadar yazılım ağırlıklı olarak ilerleyen yapay zeka çalışmalarının ilerleyen süreçlerde gömülü sistemlerle, çiplerle ilerleyeceğini söyledi. “Yapay zeka insanlığı ele geçirecek mi?” sorusuna da yanıt veren Doç. Dr. Ahmet Yazıcı, bu sistemin insanı referans aldığını hatırlatarak bugün için insan beyni kadar kapsamlı bir yapay zeka sisteminin henüz çok uzaklarda olduğunu ifade etti. Bütünleşik olarak karar veren, öğrenebilen ve etrafını etkileyebilen sistemlerin daha çok otonom sistemler alanı ile ilgili olduğunun altını çizdi.

ESOGÜ’de yapay zeka çalışmaları

Eskişehir Osmangazi Üniversitesinde yapılan yapay zeka ve robotik çalışmalarından da bahseden Doç. Dr. Ahmet Yazıcı kurulan yapay zeka laboratuvarında akıllı fabrikalar ve robotik alanında bir çok projeyi hayata geçirdiklerini belirtti. Sektörle işbirliği içinde yürütülen bu çalışmalarda birçok otonom sistemin hayata geçirildiğini kaydetti.

